A sus 34 años, Óscar Duarte disfruta sus días en Al Wehda. Luego de llegar en julio del año pasado al fútbol saudí, convertido en el último tiempo en el hogar de grandes estrellas del fútbol mundial, encontró la regularidad que no tenía en Levante y que tanto necesitaba para ir al Mundial de Qatar.

Sin embargo, así como en su momento no le cerró las puertas a La Sele —”Uno siempre quiere estar, se la vamos a dejar difícil al profesor para el próximo proceso”, aseguró—, tampoco lo hace con la posibilidad de retornar a la Liga Promérica. Más concretamente, para defender la camisa de Deportivo Saprissa.

“Yo soy Morado hasta la muerte (…) Si vuelvo a Costa Rica es a jugar a Saprissa y nada más”, externó Duarte en diálogo con La Nación. Recordemos que el zaguero se formó en las divisiones inferiores del conjunto tibaseño hasta debutar en 2009. Y luego, en 2013, fue vendido al Brujas de Bélgica, donde comenzó su etapa como legionario que ya lleva una década.

¿Cuándo regresaría Óscar Duarte al fútbol tico?

El zaguero dejó claro que no está en sus planes retornar al país en el corto plazo pese a tener contrato con Al Wehda hasta 2024: “Yo me veo jugando fuera de Costa Rica. Al final solo Dios sabe lo que tiene para uno y sabe cuándo yo regresaré a Costa Rica. Yo no tengo problema en terminar mi carrera fuera de Costa Rica”.

Encuesta ¿Le gustaría que Duarte vuelva a Saprissa? ¿Le gustaría que Duarte vuelva a Saprissa? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cómo le fue a Óscar Duare en Al Wehda?

Duarte comenzó el 2023 como titular y disputando los 90 minutos en el triunfo 2-1 sobre Al-Shabab. Desde entonces, jugó 24 de 34 partidos (2.182′) de la Saudi Pro League debido a una lesión en su hombro izquierdo, anotó dos goles en las victorias sobre Al Hilal y Al Taawoun, y brindó una asistencia en la derrota 3-1 ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Ademas, compitió en la King’s Cup con Al Wehda: disputó cuartos, semis —dio una habilitación para imponerse 1-0 a Al Nassr— y la final, donde cayó 7-8 en la tanda de penales contra Al Hilal. A estos 390 minuto se sumaron los 90′ de los octavos de final de la edición 2023.

¡No se quede afuera! Suscríbase al canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y reciba las noticias más recientes directamente en su móvil.