Real Estelí hizo historia la semana anterior al eliminar de manera sorprendente a Deportivo Saprissa de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, lo que sin duda causó el enojo de los aficionados que descargaron su ira con todos, incluido el futbolista pinolero Óscar Acevedo.

Acevedo estaba compartiendo con aficionados del club que estaban en el reducto tico, cuando recibió gritos de: “Ojalá te coma un Rottweiler” y “muerto de hambre”, entre otros insultos, que causó que el mismo club Saprissa diera una disculpa pública y que sin duda provocó la indignación de un sector.

¿Cómo tomó lo sufrido en el Ricardo Saprissa?

“Lo tomé como calentura del juego. Sabemos que hay aficionados que estaban sorprendidos con lo que sucedió, pero la verdad fue un golpe de autoridad del futbol nicaragüense de lo que venimos creciendo tanto en la Selección como en los clubes”, dijo.

“Tenía que tomarlo de la mejor manera. Muchos me conocen, saben que soy un fosforito, pero nos solo representaba a mi club, sino a Nicaragua y no podía manchar la imagen de una manera tonta”, agregó.

“La verdad que anteriormente había tenido malos momentos, eso me ha hecho fuerte, me ha hecho madurar, creo que no era para encenderme, habíamos sacado un resultado positivo. ¿Por qué mancharme de esta manera?” comentó.

¿Cómo se siente tras dicho capítulo?

“Actué de la mejor manera, no manché mi imagen. Muchos me han felicitado por como reaccioné, tengo mensajes de un montón de aficionados del Saprissa disculpándose, pero no tengo tiempo para contestarle a todos, pero si que sepan que estoy tranquilo y que ellos estén tranquilos, son calenturas del juego y que disfruten del futbol. Gracias por el apoyo”, finalizó.