Dónde ver Haití vs. Costa Rica en Estados Unidos: Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, Grupo C

Partido crucial en el Caribe por las Eliminatorias Concacaf. La Selección de Costa Rica llega a Willemstad, Curazao, sabiendo que está a dos puntos de Honduras y que lo recibirá en San José en la última fecha (martes 18 de noviembre). Para los ticos, ganar este jueves donde Haití hace de local es la antesala obligada a una finalísima por el boleto directo al Mundial 2026.

Los haitianos, por su parte, han sido un hueso duro de roer en el grupo: compitieron bien en septiembre/octubre y se hacen fuerte en su “casa” alternativa. El antecedente inmediato entre ambos fue un intensísimo 3-3 en San José con triplete de Duckens Nazon.

Haití vs. Costa Rica: ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido en Estados Unidos?

Fecha: Jueves 13 de noviembre de 2025.

Jueves 13 de noviembre de 2025. Hora de inicio: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 7:00 p.m. MT / 6:00 p.m. PT.

9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 7:00 p.m. MT / 6:00 p.m. PT. Sede: Stadion Ergilio Hato, Willemstad, Curazao (Haití oficia de local allí en esta fase).

Stadion Ergilio Hato, Willemstad, Curazao (Haití oficia de local allí en esta fase). TV/Streaming en USA (inglés): Paramount+ y CBS Sports.

Paramount+ y CBS Sports. TV/Streaming en USA (español): suscribiéndose al servicio de streaming Fubo, Telemundo, Universo, Peacock, Telemundo App, TeleXitos.

¿Quién es el árbitro de Haití vs. Costa Rica?

El juez central será Joseph Dickerson, de 37 años, junto a Cameron Blanchard y Logan Brown como asistentes, todos de Estados Unidos, misma nacionalidad que la del cuarto árbitro: JR Guido Gonzáles. En el VAR estarán Erick Miranda y Óscar Mejía, de México.

¿Cómo llega Haití al partido contra Costa Rica?

Haití acumula 5 puntos en cuatro fechas. Empató 0-0 vs. Honduras en Willemstad, 3-3 vs. Costa Rica en San José, goleó 3-0 a Nicaragua en Managua y perdió por el mismo marcador ante la “H” en Tegucigalpa. Equipo intenso, vertical y con gol (con Duckens Nazon como figura recurrente en esta eliminatoria) que hizo méritos para llegar con opciones a noviembre.

¿Cómo llega Costa Rica al partido contra Haití?

La Sele del “Piojo” Herrera está a dos puntos de Honduras tras la ventana de octubre (6 unidades en 4 partidos), con resultados clave: 1-1 en Managua, el agónico 3-3 ante Haití en San José, 0-0 en San Pedro Sula y la goleada 4-1 a Nicaragua en casa. El contexto es claro: puntuar en Willemstad y definir todo recibiendo a Honduras el 18 de noviembre en San José.

Historial entre Haití y Costa Rica

Últimos 5 oficiales:

Costa Rica 3–3 Haití — 9 de septiembre de 2025, Eliminatorias.

Haití — 9 de septiembre de 2025, Eliminatorias. Costa Rica 1–1 Haití — 17 de noviembre de 2019, Liga de Naciones A.

Haití — 17 de noviembre de 2019, Liga de Naciones A. Haití 1–1 Costa Rica — 10 de octubre de 2019, Liga de Naciones A.

Costa Rica — 10 de octubre de 2019, Liga de Naciones A. Haití 2–1 Costa Rica — 24 de junio de 2019, Copa Oro.

Costa Rica — 24 de junio de 2019, Copa Oro. Haití 0–1 Costa Rica — 2 de septiembre de 2016, Eliminatorias.

Serie histórica: Costa Rica 8 triunfos, 7 empates y una derrota ante Haití.