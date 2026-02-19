Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Selección de Nicaragua

Nicaragua consigue reemplazante del Fantasma Figueroa: filtran el nuevo DT de la Selección y es un verdugo de Saprissa

Después de varios meses sin entrenador, el seleccionado pinolero consigue a un técnico que conoce el fútbol nacional.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
Los Pinoleros conocen a su nuevo DT.
© FenifutLos Pinoleros conocen a su nuevo DT.

Finalmente, la Selección de Nicaragua tendrá a un nuevo entrenador después de la salida del Fantasma Figueroa. Este seleccionador se hará cargo, en principio, de los Pinoleros de manera interina para aprovechar la fecha FIFA del mes de marzo.

Según la información del medio Marca Personal, el elegido por la Federación Nicaragüense de Fútbol es Otoniel Olivas, ex DT del Real Estelí y que supo amargar al Deportivo Saprissa en su última etapa en la Copa Centroamericana.

De acuerdo a lo que comentó el medio mencionado, Olivas estará en el puesto como entrenador interino. Por el momento, estará con los Pinoleros de manera provisoria para no dejar pasar los amistosos que se jugarán el próximo mes.

Saprissa fichó a Bancy Hernández y ahora otro referente de Nicaragua despertó interés en Costa Rica: “Posible fichaje”

ver también

Saprissa fichó a Bancy Hernández y ahora otro referente de Nicaragua despertó interés en Costa Rica: “Posible fichaje”

La idea de la Fenifut es confirmar al entrenador oficial también en el mes de marzo, aunque por el momento sería el ex Estelí quien llame al primer microciclo de este 2026.

Los entrenadores que podrían dirigir a la Selección de Nicaragua de manera oficial

Según reveló una fuente cercana al diario La Prensa, el Comité Ejecutivo de la Federación tiene a cinco entrenadores candidatos para tomar el cargo y llevar adelante el proceso mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2030.

Los técnicos son: dos argentinos, un paraguayo, un chileno y un español. Algunos están trabajando en países diferentes a su nacionalidad. Todos son entrenadores de alto perfil, o al menos con un buen currículum porque la idea de los encargados de la selección es potencializar el material humano disponible y seguir creciendo en la región como ha sucedido en los últimos años“, aseguró dicha fuente, aunque los nombres hasta ahora se desconocen.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alajuelense perdería a una de sus figuras por un largo tiempo
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense perdería a una de sus figuras por un largo tiempo

Duras sanciones ponen en jaque a Alajuelense y Saprissa
Costa Rica

Duras sanciones ponen en jaque a Alajuelense y Saprissa

Alajuelense perjudicado: noticia sacude a la Liga antes del clásico
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense perjudicado: noticia sacude a la Liga antes del clásico

Anunció su retiro de la Selección de Honduras y Francis Hernández tomó esta decisión
Honduras

Anunció su retiro de la Selección de Honduras y Francis Hernández tomó esta decisión

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo