Finalmente, la Selección de Nicaragua tendrá a un nuevo entrenador después de la salida del Fantasma Figueroa. Este seleccionador se hará cargo, en principio, de los Pinoleros de manera interina para aprovechar la fecha FIFA del mes de marzo.

Según la información del medio Marca Personal, el elegido por la Federación Nicaragüense de Fútbol es Otoniel Olivas, ex DT del Real Estelí y que supo amargar al Deportivo Saprissa en su última etapa en la Copa Centroamericana.

De acuerdo a lo que comentó el medio mencionado, Olivas estará en el puesto como entrenador interino. Por el momento, estará con los Pinoleros de manera provisoria para no dejar pasar los amistosos que se jugarán el próximo mes.

La idea de la Fenifut es confirmar al entrenador oficial también en el mes de marzo, aunque por el momento sería el ex Estelí quien llame al primer microciclo de este 2026.

Los entrenadores que podrían dirigir a la Selección de Nicaragua de manera oficial

Según reveló una fuente cercana al diario La Prensa, el Comité Ejecutivo de la Federación tiene a cinco entrenadores candidatos para tomar el cargo y llevar adelante el proceso mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2030.

“Los técnicos son: dos argentinos, un paraguayo, un chileno y un español. Algunos están trabajando en países diferentes a su nacionalidad. Todos son entrenadores de alto perfil, o al menos con un buen currículum porque la idea de los encargados de la selección es potencializar el material humano disponible y seguir creciendo en la región como ha sucedido en los últimos años“, aseguró dicha fuente, aunque los nombres hasta ahora se desconocen.

