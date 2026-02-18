Alajuelense perjudicado: la noticia que sacude a los manudos a días del Clásico Nacional ante Saprissa

La Liga Deportiva Alajuelense todavía mastica la bronca de la derrota ante Sporting, pero en las últimas horas surgió una noticia que vuelve a sacudir el entorno rojinegro a pocos días del Clásico Nacional frente a Saprissa. La publicación de los audios del VAR dejó en evidencia un error arbitral que, si bien no cambiaba la decisión del penal, sí pudo alterar el desarrollo del cierre del partido.

La jugada ocurrió en el minuto 97. Un golpe en la cara sobre el delantero Ángel Zaldívar generó el reclamo inmediato de penal por parte de los manudos, que buscaban el empate agónico. La acción parecía clara a simple vista, pero la revisión posterior mostró que el contacto se produjo fuera del área. Hasta ahí, la determinación de no señalar la pena máxima se ajustaba al reglamento. Sin embargo, el trasfondo fue más complejo.

El informe oficial explica lo sucedido con mayor precisión. “A los 97 minutos de juego se produce una situación fuera del área penal a espaldas del control visual del árbitro: el defensa 26 de Sporting golpea sin estar el balón en disputa de juego al delantero número 9 de Alajuelense, considerándose una conducta violenta; esta ocurre fuera del área penal”. Es decir, no era penal, pero sí existía un elemento disciplinario relevante.

El error del VAR que perjudicó a Alajuelense

El VAR inició la revisión protocolar, aunque el enfoque fue limitado. “El VAR inicia una revisión protocolar de la acción, pero solo se focaliza en si la falta es dentro del área para invitar al árbitro a una revisión por un potencial penal; al descartar que la falta ocurre dentro del área, decide no intervenir. El VAR también debió revisar la conducta del defensor, la cual debe ser considerada como expulsión dado que el balón no se encuentra en disputa de juego entre ambos jugadores”, se detalló en el video oficial.

Los audios revelados también aportan contexto a la decisión tomada en la sala VOR. “Está fuera del área, en esta no podemos ingresar, hay un desplazamiento de la mano; en esta el jugador rojo, si no lleva sus manos arriba, el blanco sí; está fuera del área”, se escucha durante la revisión. La interpretación se centró exclusivamente en la ubicación del contacto, dejando de lado la posible conducta violenta.

Publicidad

Publicidad

ver también Washington Ortega manda un mensaje que toma por sorpresa a Alajuelense a días del clásico ante Saprissa: “Hoy parece confuso”

En síntesis, el árbitro Pablo Camacho erró al no expulsar a Geancarlo González, aunque la falta no podía sancionarse como penal por haberse producido fuera del área. El matiz no es menor:

Alajuelense no fue privado de una pena máxima, pero sí de jugar los últimos instantes con un hombre más. A días del duelo ante Saprissa, el episodio alimenta el sentimiento de agravio en la afición rojinegra, que llega al clásico con la presión deportiva y ahora también con la herida arbitral todavía fresca.