¡Lo celebran Costa Rica y Honduras! El Fantasma Figueroa y Nicaragua se quedan sin una de sus figuras

Los pinoleros recibieron una mala noticia antes de sus juegos trascendentales ante Costa Rica y Honduras.

javier pineda

Por Javier Pineda

Nicaragua se queda sin una de sus figuras ante Costa Rica y Honduras

La Selección de Nicaragua recibió un duro golpe en su preparación para el arranque de las eliminatorias mundialistas, luego de confirmarse que Matías Belli Moldskred no podrá participar debido a una lesión sufrida tras incorporarse desde su club, el Real Estelí. La noticia fue confirmada por la Fenifut, que oficializó cambios en la nómina de convocados.

El comunicado de la federación explicó que, tras las evaluaciones médicas, se determinó que Belli no estaría en condiciones de disputar los próximos encuentros, por lo que quedó desafectado de la convocatoria. Se trata de una baja sensible para el esquema del técnico Marco Antonio Figuera, que contaba con el futbolista como una de sus principales opciones ofensivas.

Ante esta situación, la Fenifut informó que Ebert Martínez y Marlon López se unirán al combinado nacional para reforzar la plantilla de cara a los compromisos clasificatorios. Al mismo tiempo, se confirmó que Cristian Reyes, Juan Luis Pérez y el propio Belli no continuarán en la concentración, pues también arrastran molestias físicas que les impiden competir.

El cuerpo técnico y médico señaló que los jugadores lesionados regresarán a sus respectivos clubes para continuar con el proceso de recuperación, con la intención de que puedan reincorporarse más adelante al trabajo de la Selección Nacional.

Nicaragua se alista para enfrentar a Costa Rica y a Honduras

Los partidos que se aproximan serán claves para las aspiraciones pinoleras: el 5 de septiembre Nicaragua recibirá a Costa Rica en un duelo de alto nivel, mientras que el 9 de septiembre visitará a Honduras, dos selecciones con experiencia mundialista que representan un reto mayúsculo para el conjunto de Figuera.

Con estas modificaciones, la Selección de Nicaragua buscará sobreponerse a las bajas y mantener la ilusión intacta de comenzar con buen paso el camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque el desafío será mayor sin la presencia de un jugador clave como Matías Belli.

