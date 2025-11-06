Con sorpresas y descartes: El Fantasma Figueroa toma decisiones drásticas en su última convocatoria con la Selección de Nicaragua

El seleccionador nacional Marco Antonio “Fantasma” Figueroa sorprendió con su más reciente convocatoria de la Selección de Nicaragua para enfrentar a Honduras y Haití el próximo 13 y 18 de noviembre, respectivamente, en el cierre de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf. La lista dejó varias ausencias notables y la inclusión de nuevos nombres, en una clara señal de que el técnico busca cerrar su ciclo con un mensaje fuerte hacia los jugadores y el entorno futbolístico nicaragüense.

Entre las decisiones más llamativas, destacan las exclusiones del portero Miguel Rodríguez, de los volantes Matías Belli y Jacob Montes, además de la inesperada ausencia de Ariagner Smith. Tal como lo había adelantado, Figueroa decidió no contar nuevamente con Belli y Montes, argumentando que su nivel “estaba por debajo de las exigencias de la eliminatoria”. Ambos ya habían quedado fuera del partido ante Costa Rica, y el entrenador fue tajante al reiterar su postura.

El caso de Ariagner Smith causó sorpresa, pues el delantero venía siendo una pieza habitual en el once titular. Sin embargo, su exclusión parecía gestarse desde hace semanas, luego de que el técnico criticara públicamente el desempeño de algunos futbolistas “que se creían intocables”. Todo apunta a que esas declaraciones iban dirigidas al atacante, quien tuvo un bajo rendimiento frente a Haití y no jugó ante Costa Rica.

Las novedades de Nicaragua

La convocatoria mantiene la base del último microciclo, aunque incluye algunas novedades importantes. Figueroa recuperó al delantero Jaime Moreno, del Barito Putera de Indonesia, quien no pudo unirse al grupo en la anterior fecha FIFA por un problema con su pasaporte. Junto a él, figuran los cuatro legionarios seleccionados: Emmanuel Gómez (Umecit FC, Panamá), Christian Reyes (Liberia, Costa Rica), Ariel Arauz (Sporting, Costa Rica) y el propio Moreno, quienes serán el pilar de la plantilla.

En el arco, el técnico chileno apostó por el joven Huberts Ibarra del Walter Ferretti, quien se suma como tercer portero tras la salida de Miguel Rodríguez. De esta manera, Alyer López pasará a ser el guardameta titular, con Brandon Ayerdis como suplente. La renovación del arco refleja la intención del entrenador de mirar hacia el futuro, más allá de los resultados inmediatos.

Todo apunta a que estos serán los últimos partidos del “Fantasma” Figueroa al mando de la selección pinolera, en un cierre donde las opciones de clasificación ya se han esfumado. Aun así, el estratega prometió dejar una buena imagen y pelear hasta el final para despedirse con resultados positivos, dejando un mensaje de exigencia y compromiso para el futuro del fútbol nicaragüense.