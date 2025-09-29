La ausencia de Jaime Moreno en la lista de la Selección de Nicaragua llamó poderosamente la atención entre los aficionados. A pesar de ser uno de los goleadores en el ciclo del Fantasma Figueroa, el delantero no formará parte de la doble fecha de Eliminatorias.

Moreno había sido titular en la derrota contra Honduras por 2-0. Además, fue uno de los jugadores que más tiempo sumó de la mano del entrenador chileno. Desde que Marco Antonio Figueroa asumió en 2022, el jugador del Barito Putera estuvo presente en 28 juegos.

Sin afectarle su salida entre los convocados de Nicaragua, Jaime Moreno le dejó un contundente mensaje al entrenador a pocos días de los encuentros que tendrán los Pinoleros contra Haití y Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

ver también Celebra el Fantasma Figueroa: Nicaragua recibe la noticia que alarma a Costa Rica para las Eliminatorias al Mundial 2026

Jaime Moreno marca un hat-trick en medio de su salida de la lista de Nicaragua

El último fin de semana, el nacionalizado nicaragüense fue la gran figura de su equipo en Indonesia. Por la tercera jornada de la segunda categoría, marcó tres goles en la goleada por 5-0 frente al Persipal FC y le respondió al DT pinolero. Con esta victoria, el Barito Putera acumula puntaje ideal luego de tres encuentros. Iniciaron la temporada de la mejor manera.

Foto: Barito Putera

Publicidad

¿Quién reemplazará a Jaime Moreno en la Selección de Nicaragua?

Para esta doble fecha de Eliminatorias camino al Mundial 2026 en el lugar de Moreno, el Fantasma Figueroa tomó la decisión de llamar a Jorge García, delantero del Matagalpa FC.

Publicidad

García es uno de los máximos goleadores de la Liga Primera de Nicaragua. Suma siete goles en 10 partidos disputados. El delantero de 27 años le convirtió a siete de los nueve rivales que tiene en la máxima división del fútbol nicaragüense.