Habló el MVP: Fulo Martínez le envió un mensaje a Panamá tras la eliminación del Mundial 2026

Panamá se quedó sin chances de avanzar a los dieciseisavos de final con la derrota 1-0 ante Croacia, que tuvo a "Fulo" Martínez como el mejor jugador del partido.

Se acabó el sueño de la Selección de Panamá en el Mundial 2026. Este martes por la noche, Croacia la derrotó 1-0 en Toronto con el gol de Ante Budimir al minuto 54 y la hundió en el último lugar del Grupo L, dejándola sin chances de pelear siquiera por clasificar a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros.

A pesar de la amargura, el elenco centroamericano le compitió de tú a tú a la subcampeona del mundo en 2018 y ganadora del tercer puesto en 2022 gracias al buen desempeño colectivo del onceno, que encontró en el mediocampista Cristian Martínez a su mejor futbolista.

“Fulo” ya había promediado una buena actuación en el doloroso debut ante Ghana, que terminó en una agónica caída también por la mínima, pero esta vez completó los 90 minutos y la FIFA no dudó en premiarlo como el MVP (jugador más valioso, por sus siglas en inglés) del partido.

El mensaje de Fulo Martínez para Panamá tras la eliminación

Luego de ser distinguido por la organización, “Fulo” Martínez expresó su deseo de despedirse de la Copa del Mundo dando un batacazo ante Inglaterra como retribución al cariño que les da la afición de Panamá: “Ojalá podamos terminar con un triunfo y darle una alegría al pueblo panameño”.

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“En lo personal me siento bien, terminé bien, y a la vez un poco triste por la forma en que perdemos el partido, creo que tuvimos el control y luego nos costó el gol (…) Creo que fue igual en el primer partido: controlamos y a lo último no anotamos el gol”, analizó Martínez, recordando el revés contra los ghaneses.

“Contento con poder cumplir mi sueño, que era debutar en una Copa del Mundo, pero triste porque podíamos quizá dar un poco más para poder pasar a la siguiente fase. Así es el fútbol, toca pasar la página para cerrar de la mejor manera contra Inglaterra”, añadió el volante del Kiryat Shmona (Israel), que podría cambiar de aires tras su buen nivel en la justa máxima.

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