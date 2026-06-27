En qué estadio juegan Congo vs. Uzbekistán en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Congo y Uzbekistán se enfrentan este sábado 27 de junio por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026, en un partido clave para seguir con vida en la Copa del Mundo.

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El encuentro se jugará en el Atlanta Stadium, nombre FIFA del Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Georgia. Es una de las sedes estadounidenses del Mundial y uno de los estadios más modernos del país, con techo retráctil, gran capacidad y una fuerte relación tanto con la NFL como con la MLS.

Congo llega con 1 punto, después de empatar con Portugal y perder ante Colombia. Uzbekistán, en cambio, perdió sus dos primeros partidos. Por eso, el cruce tiene una lectura directa: los dos necesitan ganar para aspirar a la clasificación.

Dónde juegan Congo vs. Uzbekistán

El partido entre Congo y Uzbekistán se disputará en el Atlanta Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el Mercedes-Benz Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Atlanta, en el estado de Georgia, muy cerca del centro de la ciudad. Es la casa de los Atlanta Falcons, de la NFL, y de Atlanta United, de la MLS, por lo que ya tiene una relación fuerte con el fútbol además de su uso habitual para fútbol americano.

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A diferencia de otros recintos del torneo, el Mercedes-Benz Stadium fue construido recientemente. Se inauguró en 2017 y desde entonces recibió eventos de gran escala como el Super Bowl LIII, partidos internacionales, encuentros de MLS, finales de fútbol americano universitario y conciertos masivos.

Para Congo vs. Uzbekistán, la sede tendrá un partido con dos selecciones que llegaron al Mundial con historias muy distintas. Congo volvió a una Copa del Mundo después de décadas de ausencia, mientras que Uzbekistán disputa su primer Mundial absoluto.

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Atlanta Stadium, una sede moderna con techo retráctil

El Mercedes-Benz Stadium es uno de los estadios más reconocibles del Mundial 2026 por su diseño. Su techo retráctil tiene una estructura particular, con paneles que se abren y cierran en forma circular, y su pantalla 360° ubicada sobre el campo es una de las más grandes y llamativas del deporte estadounidense.

Una de sus características principales es que puede operar con el techo cerrado o abierto, según las condiciones y la organización del evento. Eso lo diferencia de otros estadios completamente descubiertos, ya que permite controlar mejor algunos aspectos de la experiencia del público y del desarrollo del partido.

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El estadio también cuenta con zonas premium, suites, varios niveles de tribunas y una infraestructura pensada para recibir eventos de enorme convocatoria. En un Mundial, esa capacidad operativa es clave: no solo se trata del partido, sino también de accesos, prensa, seguridad, hospitalidad y circulación de fanáticos.

Atlanta, además, tendrá un peso fuerte en la etapa decisiva del torneo, ya que el estadio será sede de una de las semifinales del Mundial 2026.

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Capacidad del Atlanta Stadium para el Mundial 2026

Capacidad del Atlanta Stadium para el Mundial 2026

El Atlanta Stadium tiene una capacidad cercana a los 71.000 espectadores, aunque el aforo puede variar según la configuración FIFA para cada partido.

Esa cifra lo ubica entre los recintos grandes del torneo. No llega a la escala de sedes como el MetLife Stadium o el AT&T Stadium, pero sí ofrece una estructura moderna, cubierta y preparada para eventos de máxima exigencia.

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Uno de sus rasgos más reconocibles es la pantalla circular de 360 grados ubicada sobre el campo, conocida como Halo Board, que rodea buena parte del techo interior del estadio. Ese elemento es una de las marcas visuales del Mercedes-Benz Stadium y forma parte de la experiencia para los espectadores.

Además, aunque el estadio fue construido también para la NFL, tiene una relación fuerte con el fútbol. Atlanta United juega allí como local en la MLS y ha registrado algunas de las asistencias más altas en la historia de la liga, por lo que el recinto ya está acostumbrado a recibir partidos con ambiente futbolero.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Atlanta Stadium

El Atlanta Stadium recibe ocho partidos en el Mundial 2026, incluidos cinco de fase de grupos, dos cruces de eliminación directa y una semifinal.

Los partidos programados en esta sede son:

España 0-0 Cabo Verde — Grupo H, 15 de junio.

— Grupo H, 15 de junio. Sudáfrica 1-1 República Checa — Grupo A, 18 de junio.

— Grupo A, 18 de junio. España 4-0 Arabia Saudita — Grupo H, 21 de junio.

— Grupo H, 21 de junio. Marruecos 4-2 Haití — Grupo C, 24 de junio.

— Grupo C, 24 de junio. RD Congo vs. Uzbekistán — Grupo K, 27 de junio.

— Grupo K, 27 de junio. 16avos de final — 1 de julio.

— 1 de julio. Octavos de final — 7 de julio.

— 7 de julio. Semifinal — 15 de julio.

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Congo busca seguir con vida

Congo llega a la última fecha con 1 punto y todavía con opciones de avanzar, aunque ya no depende únicamente de sí mismo para meterse entre los dos primeros.

El equipo africano empató 1-1 contra Portugal en su debut y luego perdió 1-0 ante Colombia, un resultado que lo dejó con poco margen, pero no fuera de carrera.

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Contra Uzbekistán, el objetivo es claro: ganar. Con una victoria, Congo llegará a 4 puntos y al menos se asegurará entrar como uno de los mejores terceros. Además, si Portugal pierde ante Colombia, todavía podría discutir el segundo puesto por criterios de desempate.

Uzbekistán quiere cerrar con orgullo su primer Mundial

Uzbekistán disputa el primer Mundial de su historia y llega a la última fecha sin puntos.

El equipo asiático perdió 3-1 contra Colombia en el debut y luego cayó 5-0 ante Portugal, dos resultados que lo dejaron muy golpeado en la tabla y con una diferencia de gol muy negativa.

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Aun así, el partido contra Congo todavía tiene valor. Una victoria le permitiría terminar con 3 puntos, lograr su primer triunfo mundialista y esperar una combinación casi milagrosa en la tabla de terceros. Más allá de la clasificación, para Uzbekistán también está en juego cerrar su debut mundialista con una imagen competitiva.

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Datos de RD Congo vs. Uzbekistán

Partido: RD Congo vs. Uzbekistán.

RD Congo vs. Uzbekistán. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: K.

K. Fecha: sábado 27 de junio.

sábado 27 de junio. Ciudad: Atlanta, Georgia.

Atlanta, Georgia. Estadio: Mercedes-Benz Stadium / Atlanta Stadium.

Mercedes-Benz Stadium / Atlanta Stadium. Capacidad: cerca de 71.000 espectadores.

cerca de 71.000 espectadores. Contexto: RD Congo suma 1 punto y necesita ganar; Uzbekistán llega sin unidades y juega su última chance