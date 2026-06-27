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Mundial 2026

Congo clasificó a 16avos y enfrentará a Inglaterra: cuándo y dónde se juega el partido del Mundial 2026

República Democrática del Congo hizo historia en el Mundial 2026, avanzó a los 16avos de final y ya conoce a su rival en la fase eliminatoria.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Congo hizo historia ante Uzbekistán.
© Getty.Congo hizo historia ante Uzbekistán.

República Democrática del Congo consiguió una victoria histórica en el Mundial 2026. El seleccionado africano venció 3-1 a Uzbekistán, cerró su participación en el Grupo K con cuatro puntos y logró meterse en los 16avos de final como uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

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El triunfo le permitió a Congo seguir con vida en la Copa del Mundo y sellar un cruce de enorme exigencia en la primera ronda eliminatoria. Su próximo rival será Inglaterra, el líder del Grupo L.

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El rival de Congo en 16avos de final

Congo enfrentará a los Tres Leones en los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo africano avanzó como uno de los mejores terceros, mientras que el seleccionado inglés se clasificó como primero de su zona.

Inglaterra cerró su grupo con un 2-0 frente a Panamá (Getty).

Inglaterra cerró su grupo con un 2-0 frente a Panamá (Getty).

Será un desafío histórico para los Leopardos, que llegan con el impulso de su triunfo ante Uzbekistán y con la ilusión de dar otro golpe en el torneo más importante del fútbol global.

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Cuándo y dónde se juega Congo vs. Inglaterra

El partido entre Congo e Inglaterra se jugará el miércoles 1 de julio en el Atlanta Stadium, por los 16avos de final del Mundial 2026.

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El encuentro está programado para las 10:00 a.m. de Centroamérica (11:00 a.m. de Panamá) y las 12:00 p.m. en el horario del Este de Estados Unidos. El ganador avanzará a la siguiente ronda y seguirá en carrera en la fase eliminatoria.

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Así está la llave de 16avos de final

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