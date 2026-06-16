Mundial 2026: ¿A cuántos goles está Lionel Messi del récord de Miroslav Klose?

Lionel Messi está listo para volver a hacer historia. El capitán de Argentina liderará a la Albiceleste en su estreno del Grupo J del Mundial 2026 frente a Argelia, en un partido que no solo marcará el inicio de la defensa del título conquistado en Qatar, sino también un nuevo capítulo en la legendaria carrera del rosarino.

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Con su presencia en el encuentro de Kansas City, Messi se convertirá en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, una marca inédita que refuerza su condición de leyenda absoluta del fútbol. Tras superar los problemas físicos que encendieron las alarmas en las semanas previas al torneo, el número 10 está listo para asumir nuevamente el liderazgo de una selección que aspira a repetir la gloria mundialista.

Messi va por otro récord en la historia de los Mundiales

Pero la historia de Messi en este Mundial no se limita a la cifra de participaciones. El astro argentino también mantiene la mirada puesta en el récord goleador que aún pertenece al alemán Miroslav Klose, quien cerró su carrera mundialista con 16 anotaciones. La Pulga llega a esta edición con la oportunidad de acercarse a una marca que parecía inalcanzable durante años.

Desde su debut en la Copa del Mundo de Alemania 2006, Messi ha construido una trayectoria única en el torneo más importante del planeta. Ahora, en su sexta aventura mundialista, buscará aprovechar una fase de grupos que lo enfrentará a selecciones como Argelia, Jordania y Uzbekistán, rivales ante los que Argentina parte como favorita para avanzar a las rondas eliminatorias.

Además, el nuevo formato del torneo juega a favor de los grandes protagonistas. La inclusión de los dieciseisavos de final amplía el número de partidos disponibles para los equipos que lleguen lejos en la competencia, brindando más oportunidades para que Messi continúe aumentando su registro goleador y siga escalando posiciones entre los máximos artilleros de la historia mundialista.

Sin embargo, la carrera por la cima no será un camino en solitario. El francés Kylian Mbappé también amenaza con romper todos los registros y ya se encuentra muy cerca de los líderes históricos tras su destacada actuación en el arranque del torneo. Con dos de las mayores estrellas de esta generación persiguiendo la misma marca, el Mundial 2026 promete convertirse en el escenario perfecto para una batalla histórica por el trono goleador de las Copas del Mundo.

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Así está la tabla de máximos goleadores en Mundiales: