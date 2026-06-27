¿Quién es el árbitro de Congo vs. Uzbekistán en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Felix Zwayer

Congo y Uzbekistán van en busca de sus primeros tres puntos del Mundial 2026.

Felix Zwayer será el árbitro principal del partido entre Congo y Uzbekistán, por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro se jugará este sábado 27 de junio en el Atlanta Stadium, nombre FIFA del Mercedes-Benz Stadium.

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La designación pone a un árbitro alemán al frente de un duelo con mucho peso para las aspiraciones de ambos equipos. Congo necesita ganar para sostener sus chances de clasificación, mientras que Uzbekistán busca cerrar su primera Copa del Mundo con una victoria que lo mantenga con vida o, al menos, le permita despedirse con otro tono.

Quién es Felix Zwayer, árbitro de RD Congo vs. Uzbekistán

Felix Zwayer es un árbitro alemán nacido el 19 de mayo de 1981 en Berlín. Es internacional FIFA desde 2012 y dirige habitualmente en la Bundesliga, donde se consolidó como uno de los jueces más utilizados del fútbol alemán en la última década.

Su carrera también tuvo presencia fuerte en competiciones de UEFA. Dirigió partidos de Champions League, Europa League, Conference League, Eliminatorias europeas y Nations League. En 2024, además, fue designado para la Eurocopa, donde arbitró partidos como Italia vs. Albania, Turquía vs. Portugal y la semifinal entre Países Bajos e Inglaterra.

Zwayer también arrastra un antecedente polémico en Alemania: en 2005 fue suspendido por seis meses por su vínculo con el caso de manipulación de partidos que tuvo como figura central al exárbitro Robert Hoyzer. Con el tiempo volvió a dirigir, reconstruyó su carrera y llegó a instalarse nuevamente en la elite arbitral europea.

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Para Congo vs. Uzbekistán, tendrá un partido con dos selecciones necesitadas. El equipo africano debe ganar para seguir con chances de clasificación, mientras que Uzbekistán busca sus primeros puntos en un Mundial.

Antecedentes internacionales de Felix Zwayer

Felix Zwayer ya tenía recorrido en torneos FIFA antes del Mundial 2026, aunque no como árbitro principal.

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En Rusia 2018, integró el grupo de oficiales de videoarbitraje. Aquella Copa fue la primera con uso del VAR en Mundiales y Zwayer formó parte del equipo de jueces que trabajó desde la cabina en distintos encuentros.

Después de esa experiencia, siguió sumando designaciones importantes en Europa. Además de sus partidos en Champions y Europa League, también dirigió encuentros de selecciones y fue elegido para la Eurocopa 2024, lo que reforzó su lugar dentro del grupo arbitral de UEFA.

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En el Mundial 2026, Zwayer ya tuvo actividad antes de ser designado para Congo vs. Uzbekistán: dirigió Estados Unidos vs. Australia, por el Grupo D, en Seattle.

El cruce entre congoleños y uzbekos será, entonces, su segundo partido como árbitro principal en esta Copa del Mundo.

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Por qué RD Congo vs. Uzbekistán puede exigir al árbitro

El partido puede tener ritmo alto desde el inicio.

Congo necesita ganar para llegar a 4 puntos y sostener sus chances de avanzar. Eso puede llevar al equipo africano a jugar más adelantado, presionar en campo rival y buscar duelos ofensivos con mayor frecuencia.

Uzbekistán, por su parte, llega sin puntos y con una diferencia de gol muy castigada. Si quiere mantener alguna ilusión, también debe salir a buscar el partido. Esa obligación puede generar espacios, pero también desesperación si el marcador no se mueve rápido.

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Para Zwayer, el desafío será manejar la intensidad sin cortar demasiado el juego. Deberá estar atento a las faltas tácticas, las disputas en velocidad y las acciones dentro del área, especialmente si el partido se vuelve de ida y vuelta.

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Cuerpo arbitral de RD Congo vs. Uzbekistán

El equipo arbitral de Congo vs. Uzbekistán tendrá conducción alemana y apoyo español en las funciones complementarias.

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