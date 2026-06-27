Qué pasa si Congo gana, empata o pierde contra Uzbekistán por el Grupo K del Mundial 2026

RD Congo buscará aprovechar la oportunidad que tiene de clasificar.

Congo cierra este sábado su participación en el Grupo K del Mundial 2026 ante Uzbekistán, en un partido que puede meterlo en los 16avos de final o marcar su despedida del torneo.

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El equipo africano llega con 1 punto, después de empatar 1-1 contra Portugal y perder 1-0 frente a Colombia. Uzbekistán, por su parte, está último sin unidades, tras caer 3-1 ante Colombia y 5-0 contra Portugal.

El encuentro se jugará en el Atlanta Stadium, nombre FIFA del Mercedes-Benz Stadium, y en simultáneo se disputará Colombia vs. Portugal en Miami.

Qué pasa si RD Congo le gana a Uzbekistán

Si Congo le gana a Uzbekistán, llegará a 4 puntos y se clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026.

La victoria le asegura terminar por encima de Uzbekistán y, como mínimo, quedar tercero del Grupo K. Con 4 unidades, ya tendrá garantizado un lugar entre los mejores terceros, por lo que no dependerá de otros grupos para avanzar.

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La única duda será en qué posición termina. Si Portugal le gana o empata a Colombia, Congo quedará tercero del grupo y avanzará por la tabla de terceros. Si Colombia le gana a Portugal, Congo puede igualar a los portugueses con 4 puntos y pelear el segundo puesto por criterios de desempate.

En ese escenario, será clave la diferencia de gol general, un rubro en el que Portugal llega con mucha ventaja antes de la última jornada. Por eso, Congo necesita ganar y, si puede, hacerlo por una buena diferencia.

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En cualquier caso, el triunfo es el resultado que le cambia el Mundial: lo mete en la próxima ronda y le permite cerrar la fase de grupos con una victoria decisiva.

Qué pasa si Congo empata contra Uzbekistán

Si Congo empata contra Uzbekistán, terminará la fase de grupos con 2 puntos.

Ese resultado lo dejará tercero del grupo, porque Uzbekistán quedará con 1 punto y no podrá superarlo. Sin embargo, con apenas 2 unidades, Congo quedará eliminado del Mundial 2026.

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El empate no le alcanzará para meterse entre los dos primeros: Colombia ya tiene 6 puntos y Portugal llega con 4 antes de la última fecha. Tampoco le dará margen suficiente para competir en la tabla de mejores terceros.

Por eso, igualar ante Uzbekistán sería un resultado insuficiente. Aunque no perdería el partido, Congo cerraría el grupo sin victorias y sin una cantidad de puntos capaz de sostener una clasificación.

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Qué pasa si Congo pierde contra Uzbekistán

Si Congo pierde contra Uzbekistán, se quedará con 1 punto y quedará eliminado del Mundial 2026.

La derrota llevaría a Uzbekistán a 3 puntos, por lo que Congo caería al último lugar del Grupo K. En ese escenario, el resultado de Colombia vs. Portugal ya no tendría impacto sobre sus posibilidades.

Perder, entonces, sería el peor escenario posible: último lugar del grupo, eliminación y despedida sin victorias.

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Tabla de posiciones del Grupo K

INSERTAR TABLA DE OPTA

Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

En caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones, FIFA aplica una serie de criterios para ordenar la tabla del grupo.

El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

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En resumen

Si Congo gana, llega a 4 puntos y se clasifica a los 16avos de final, ya sea como segundo o uno de los mejores terceros.

Si Congo empata, llega a 2 puntos, queda tercero, pero eliminado porque esa cantidad no le alcanza para avanzar.

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Si Congo pierde, se queda con 1 punto, cae al último lugar del grupo y queda eliminado del Mundial 2026.