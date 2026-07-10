Quién es Senne Lammens, el arquero de Bélgica que reemplazó a Thibaut Courtois y le dio el gol a España

El portero del Real Madrid debió ser cambiado por una lesión en la pierna izquierda en el partido contra España.

Senne Lammens fue cómplice en la eliminación de Bélgica en los cuartos de final contra España. El portero ingresó en el lugar de Thibaut Courtois cuando el partido estaba igualado por 1-1 y recibió el gol de la victoria de la Roja.

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A los 71 minutos, Courtois solicitó el cambio por una molestia muscular en la zona del cuádriceps de la pierna derecha. Por eso, entró Lammens, el portero suplente de los belgas. Fue responsable directo en el tanto de Mikel Merino tras dejar un rebote muy corto.

Para la mala fortuna de Bélgica y él, fue la primera intervención que tuvo en un partido muy tenso por todo lo que había en juego. Lammens intentó contener un remate de media distancia de Pau Cubarsí, pero se le escapó y la dejó servida para el 2-1 de la Roja.

Lammens, que hizo su debut en una Copa del Mundo en un momento muy difícil, es arquero del Manchester United. Tiene una carrera muy corta con el seleccionado belga, ya que su primer juego fue en noviembre de 2025 y siempre se mantuvo bajo la sombra de Courtois.

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