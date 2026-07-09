¿Qué le pasó a Kylian Mbappé? El cambio obligado de Didier Deschamps que alarma a Francia en el Mundial 2026

El partido ya estaba 2-0 para Francia cuando, a los 76 minutos, Kylian Mbappé se tiró al piso y Didier Deschamps lo reemplazó de inmediato.

Kylian Mbappé encendió las alarmas en Francia durante el partido ante Marruecos por el Mundial 2026. El capitán de Les Bleus había tenido un partido de máxima exigencia ante Marruecos: primero falló un penal frente a Yassine Bounou, pero luego encontró revancha con un golazo desde afuera del área que rompió la resistencia del arquero marroquí y puso el 1-0 parcial.

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El partido ya estaba 2-0 para Francia cuando, a los 76 minutos, Mbappé se tiró al piso y Didier Deschamps lo reemplazó de inmediato. En su lugar ingresó Jean-Philippe Mateta, mientras el delantero del Real Madrid dejaba el campo por sus propios medios.

Mbappé no pudo terminar el partido (Getty Images).

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¿Qué le pasó a Mbappé?

Por ahora, no hay un diagnóstico oficial sobre lo ocurrido con Mbappé. A falta del parte médico, la escena generó preocupación en Francia, aunque el hecho de que haya salido caminando permite pensar que podría tratarse simplemente de una molestia física, cansancio o extenuación después de un partido de altísima intensidad.

Un detalle no menor es que, tras la salida del capitán galo, las cámaras de la transmisión mostraron que se le había aplicado hielo sobre el empeine de su pie derecho.

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Mbappé no necesitó asistencia para salir del campo (Getty Images).

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La decisión de Deschamps también puede leerse desde el contexto del partido: con Francia arriba 2-0 y la clasificación a semifinales encaminada, el cuerpo técnico optó por cuidar a su máxima figura. Ahora, toda Francia espera novedades sobre el estado de Mbappé, pieza fundamental para lo que viene en el Mundial 2026.