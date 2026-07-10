Si España le gana a Bélgica: contra quién juega en semifinales del Mundial 2026

Si España le gana a Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 ya tiene un rival que lo espera. Aquí, todos los detalles.

España enfrenta a Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 con una recompensa enorme sobre la mesa: si gana, jugará las semifinales ante Francia, que ya eliminó a Marruecos y espera rival entre los cuatro mejores del torneo.

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El equipo de Luis de la Fuente llega a este cruce con la ilusión de meterse nuevamente entre las grandes potencias del mundo. El encuentro ante los Diablos Rojos se disputará este viernes 10 de julio, en el SoFi Stadium de Inglewood.

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Francia, el rival de España si le gana a Bélgica

Si España le gana a Bélgica, jugará contra Francia en las semifinales del Mundial 2026.

El cruce sería uno de los más atractivos del torneo: dos potencias europeas, dos selecciones con enorme presente y un boleto a la final en juego. Francia ya hizo su parte al superar a Marruecos, mientras que España debe vencer a Bélgica para confirmar el duelo.

La Francia de Mbappé dejó en el camino a Marruecos y espera en semifinales. (Getty Images)

Cuándo y dónde jugaría España las semifinales del Mundial 2026

En caso de que la Roja elimine a Bélgica, la semifinal contra Francia se jugaría el martes 14 de julio, en el AT&T Stadium de Dallas.

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El encuentro está programado para las 1:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y las 2:00 p.m. de Panamá.

Allí se definirá al primer finalista del Mundial 2026.

Datos clave

España enfrenta a Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026.

enfrenta a por los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador jugará contra Francia en semifinales.

en semifinales. Francia ya eliminó 2-0 a Marruecos .

. La semifinal se jugaría el martes 14 de julio en Dallas .

en . El ganador de esa semifinal avanzará a la final del Mundial 2026.