Thibaut Courtois revela la verdad: por qué salió en el partido de Bélgica vs. España por los cuartos de final

Courtois fue reemplazado por Lammens sobre la mitad del segundo tiempo, cuando el partido aún estaba empatado.

Thibaut Courtois fue sustituido sobre la mitad de la etapa final en el partido de Bélgica contra España. El del Real Madrid salió reemplazado por Senne Lammens cuando el juego de los cuartos de final estaba 1-1 y todavía le quedaban 20 minutos para finalizar.

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Para la mala fortuna de Bélgica, Lammens tuvo una muy mala respuesta en su primera intervención y le terminó dejando el balón servido a Mikel Merino para que pusiera el 2-1 en favor de España. Este resultado le dio el boleto a la Roja a las semifinales del Mundial 2026.

Por qué salió Thibaut Courtois en el partido de Bélgica vs. España

Luego del encuentro, Courtois explicó qué ocurrió verdaderamente con su salida, la cual no quiso que sucediera: “Sentí mucho dolor en el cuádriceps. Pero no tuve ningún problema para quedarme en la portería, solo para los saques largos”.

ver también Quién es Senne Lammens, el arquero de Bélgica que reemplazó a Thibaut Courtois y le dio el gol a España

El portero del Real Madrid insistió en que quiso quedarse pese a que no podía golpear en los balones largos. Por este motivo, contó que fue una decisión del entrenador: “Al final, el entrenador decidió sacarme, no hay problema porque el equipo está por encima de todo”.

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Precisamente, Courtois sufrió una molestia en el cuádriceps de la pierna derecha. Esta lesión no le permitía golpear con normalidad debido a la fuerza que exige lanzar al campo rival desde la portería, pero sí podía realizar el resto de las acciones.

De hecho, la lesión de Courtois ocurrió sobre el minuto 65, cuando decidió lanzarse al terreno de juego y solicitar asistencia médica. El cambio se dio en el minuto 70, después de la pausa de hidratación. Rudi García no quiso arriesgar y decidió sacarlo.

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En resumen

Thibaut Courtois fue sustituido por lesión en los cuartos de final ante España.

fue sustituido por lesión en los cuartos de final ante España. El entrenador Rudi García decidió reemplazarlo tras una molestia en el cuádriceps derecho.

decidió reemplazarlo tras una molestia en el cuádriceps derecho. El guardameta del Real Madrid solicitó asistencia médica en el minuto 65 del partido.