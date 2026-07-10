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Mundial 2026

España vs. Bélgica EN VIVO: ¡Alineaciones confirmadas! Minuto a minuto de los cuartos de final del Mundial 2026

En Los Ángeles, La Furia y los Red Devils definen a un nuevo semifinalista de la Copa del Mundo.

Llegaron los equipos al estadio

Yeremy Pino y Lamine Yamal en su llegada al estadio (Getty Images)

Yeremy Pino y Lamine Yamal en su llegada al estadio (Getty Images)

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Llegaron los equipos al estadio

Yeremy Pino y Lamine Yamal en su llegada al estadio (Getty Images)

Yeremy Pino y Lamine Yamal en su llegada al estadio (Getty Images)

Horario del partido por país

  • 12:00 hs: Estados Unidos (Hora del Pacífico).

  • 13:00 hs: México (Hora del Centro) y Estados Unidos (Hora de la Montaña).

  • 14:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos (Hora Central).

  • 15:00 hs: Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Estados Unidos (Hora del Este).

  • 16:00 hs: Argentina, Brasil y Uruguay.

  • 21:00 hs: España (Hora Peninsular).

Vuelve De Bruyne: alineación confirmada de Bélgica

Alineación confirmada de Bélgica: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Charles De Ketelaere y Leandro Trossard.

Bélgica anunció la alineación titular ante España

Bélgica anunció la alineación titular ante España (@BelRedDevils)

Sorpresa en el once de España: Pedri no será titular

Luis de la Fuente solo realizó una modificación respecto al partido ante Portugal. Fabián Ruiz ocupará el lugar de Pedri.

Alineación confirmada de España: Unai Simón, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Fabián Ruiz, Rodri, Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

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¡BIENVENIDOS A ESPAÑA VS. BÉLGICA!

Comienza la cobertura del partido por los cuartos de final del Mundial 2026. No te pierdas de ningún detalle y acompáñanos en este minuto a minuto en vivo.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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España y Bélgica definen al rival de Francia en semifinales.
España y Bélgica definen al rival de Francia en semifinales.

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Inglewood. El partido pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores del torneo y cruzará a dos selecciones europeas que llegan con confianza a esta instancia.

La Roja viene de eliminar a Portugal con un gol sobre la hora, mientras que Bélgica llega después de golear a Estados Unidos en octavos de final. Será un duelo de eliminación directa con mucho peso ofensivo, nombres de jerarquía y un boleto a semifinales en juego.

A qué hora juegan y dónde ver España vs. Bélgica por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 1:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 2:00 p. m.: Panamá.

El partido se puede ver por los siguientes canales:

  • Costa Rica: FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo y ViX.
  • Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX.
  • Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala, Tigo Sports Guatemala y ViX.
  • Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.
  • Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX

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