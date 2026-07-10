Comienza la cobertura del partido por los cuartos de final del Mundial 2026. No te pierdas de ningún detalle y acompáñanos en este minuto a minuto en vivo.

Luis de la Fuente solo realizó una modificación respecto al partido ante Portugal. Fabián Ruiz ocupará el lugar de Pedri .

11:35hs Sorpresa en el once de España: Pedri no será titular

Alineación confirmada de Bélgica : Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Charles De Ketelaere y Leandro Trossard.

En Los Ángeles, La Furia y los Red Devils definen a un nuevo semifinalista de la Copa del Mundo.

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Inglewood. El partido pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores del torneo y cruzará a dos selecciones europeas que llegan con confianza a esta instancia.

La Roja viene de eliminar a Portugal con un gol sobre la hora, mientras que Bélgica llega después de golear a Estados Unidos en octavos de final. Será un duelo de eliminación directa con mucho peso ofensivo, nombres de jerarquía y un boleto a semifinales en juego.

A qué hora juegan y dónde ver España vs. Bélgica por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

1:00 p. m.: Costa Rica , Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p. m.: Panamá.

El partido se puede ver por los siguientes canales: