España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Inglewood. El partido pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores del torneo y cruzará a dos selecciones europeas que llegan con confianza a esta instancia.
La Roja viene de eliminar a Portugal con un gol sobre la hora, mientras que Bélgica llega después de golear a Estados Unidos en octavos de final. Será un duelo de eliminación directa con mucho peso ofensivo, nombres de jerarquía y un boleto a semifinales en juego.
A qué hora juegan y dónde ver España vs. Bélgica por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 1:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 2:00 p. m.: Panamá.
El partido se puede ver por los siguientes canales:
- Costa Rica: FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo y ViX.
- Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX.
- Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala, Tigo Sports Guatemala y ViX.
- Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.
- Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX