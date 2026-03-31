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Repechaje Mundial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de las finales que definen a los últimos 4 clasificados de Europa

Italia se juega la vida contra Bosnia para volver a un Mundial después de 12 años. Pero además hay tres partidos más.

Así se jugarán las finales del repechaje en Europa

Suecia vs. Polonia — 12:45 horas (13:45 de Panamá) — Strawberry Arena, en Solna, Suecia.

Kosovo vs. Turquía — 12:45 horas (13:45 de Panamá) — Estadio Fadil Vokrri, en Pristina, Kosovo.

Bosnia-Herzegovina vs. Italia — 12:45 horas (13:45 de Panamá) — Estadio Bilino Polje, en Zenica, Bosnia y Herzegovina.

República Checa vs. Dinamarca — 12:45 horas (13:45 de Panamá) — Generali Arena, en Praga, República Checa.

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¡Se definen los últimos boletos de Europa al Mundial 2026!

Bienvenidos a este Súper Martes en el que se conocerán las últimas cuatro selecciones de Europa que se clasificarán al Mundial 2026.

La jornada se palpita minuto a minuto en Fútbol Centroamérica.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Italia quiere volver a un Mundial después de 12 años.
© Getty ImagesItalia quiere volver a un Mundial después de 12 años.

Hoy no es un martes cualquiera. Es un Súper Martes. Sí, llegó la jornada de la definición del Repechaje al Mundial 2026, cuando quedarán conformados todos los grupos de la cita máxima que comienza en 72 días en Estados Unidos, México y Canadá.

En total, 12 selecciones (ocho de Europa, una de Concacaf, una de Sudamérica, una de Asia y otra de África) pelearán este martes 31 de marzo por hacerse con los últimos seis boletos que quedan disponibles para la cita máxima.

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Pero sin dudas que a nivel global, el encuentro más atractivo pertenece a la repesca europea y será Bosnia-Herzergovina vs. Italia, ya que la azzurra quiere romper su pesada racha de 12 años sin jugar Mundiales.

La selección cuatro veces campeona del mundo viene de vencer 2-0 a Irlanda del Norte en las semifinales. Misma instancia a la cual sobrevivieron las seis selecciones restantes. Tanto este encuentro como los demás se jugarán en simultáneo: a las 12:45 horas de Centroamérica (13:45 de Panamá). Y se podrán ver en toda la región a través de Disney+ o sintonizando ESPN.

Así se jugarán las finales del repechaje en Europa

  • Suecia vs. Polonia — 12:45 horas (13:45) — Strawberry Arena, en Solna, Suecia.
  • Kosovo vs. Turquía — 12:45 horas (13:45) — Estadio Fadil Vokrri, en Pristina, Kosovo.
  • Bosnia-Herzegovina vs. Italia — 12:45 horas (13:45) — Estadio Bilino Polje, en Zenica, Bosnia y Herzegovina.
  • República Checa vs. Dinamarca — 12:45 horas (13:45) — Generali Arena, en Praga, República Checa.

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