Mientras el campeón del Mundial 2026 ganará 50 millones, cuánto se llevó Panamá tras quedar fuera de los 16avos

Después de perder los tres partidos de la fase de grupos, Panamá se ve beneficiada por el premio que reparte la FIFA por participar.

Este sábado 27 de junio terminó la participación de la Selección de Panamá en el Mundial 2026. Los Canaleros cayeron por 2-0 ante Inglaterra y se despidieron de la competencia con tres derrotas y sin siquiera marcado un gol (única entre las 48 participantes).

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A pesar de no haber conseguido el objetivo, Panamá se lleva una buena suma de dinero por parte de la FIFA. Así como la Federación Internacional repartirá un monto de 50 millones de dólares para el equipo que resulte campeón, también reciben el resto de los participantes.

Por haber sido parte de la Copa del Mundo, la FIFA le dará 9 millones de dólares a la Federación Panameña de Fútbol por su participación y un bono extra de 1.5 millones, que ya recibió el seleccionado canalero para cubrir el total de los gastos.

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En total, Panamá recibió de la casa madre del fútbol mundial un total de 10.5 millones de dólares. Esta cifra le ingresa a todas las selecciones que quedaron eliminadas en la instancia de la fase de grupos. A medida que los equipos avanzan, suman más ingresos.

¿Cuánto dinero reciben de premio las selecciones por el Mundial 2026?

Por superar la fase de grupos, cada seleccionado percibe un total de 12.5 millones de dólares (incluido el 1.5 por costos de preparación). Los que logren avanzar a los octavos de final embolsarán 16.5 millones de dólares.

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En cuartos de final, la cifra asciende a 20.5 millones de dólares. Luego, la FIFA divide el premio entre los cuatro primeros. El cuarto percibe 28.5 millones, el tercero 30.5 millones, el subcampeón 34.5 millones, mientras que el campeón recibirá 51.5 millones.