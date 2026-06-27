Thomas Tuchel quedó sorprendido con Panamá en el Mundial 2026 y dijo lo que pocos esperaban sobre los Canaleros

La Selección de Panamá se despidió de la Copa del Mundo 2026 con una derrota por 2-0 frente a Inglaterra, pero el rendimiento mostrado por el conjunto canalero recibió el reconocimiento del seleccionador inglés, Thomas Tuchel, quien destacó la resistencia y el orden táctico del equipo dirigido por Thomas Christiansen.

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El entrenador de los ingleses admitió que el compromiso fue mucho más exigente de lo que reflejó el marcador. Según explicó, su equipo encontró dificultades para romper el sólido bloque defensivo de Panamá, que logró mantener el empate durante una hora antes de que Jude Bellingham y Harry Kane inclinaran la balanza a favor de los europeos.

Thomas Tuchel reconoce el trabajo de Panamá

“Hicimos lo que había que hacer. Fue lo que esperábamos: un partido duro contra un rival físico. Son un equipo difícil de vencer y fuimos el único que creó tantas ocasiones y marcó dos goles”, aseguró Thomas Tuchel, quien también resaltó la intensidad con la que Inglaterra tuvo que afrontar cada duelo individual para conseguir la victoria en el cierre de la fase de grupos del Mundial.

El estratega inglés también reconoció que su selección todavía tiene aspectos por mejorar antes de iniciar la fase eliminatoria. “Merecíamos ganar, pero fue un partido difícil. Hay mucho margen de mejora, hay que cuidar muchos detalles y defender los duelos individuales requiere un enfoque agresivo”, explicó, antes de mostrar confianza en el potencial de su equipo para las rondas decisivas.

Además, Tuchel dejó claro que Inglaterra afronta con ilusión el inicio de los dieciseisavos de final. “El torneo vuelve a empezar ahora con las eliminatorias. Tenemos espíritu de equipo, garra y fe. Cuanto más importantes sean los partidos, más grandes seremos nosotros”, afirmó el técnico, convencido de que sus dirigidos elevarán su nivel en la siguiente etapa del campeonato.

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Para Panamá, la eliminación deja sensaciones encontradas. Aunque el equipo de Thomas Christiansen compitió con intensidad frente a Ghana, Croacia e Inglaterra, no logró sumar puntos ni marcar goles en el torneo. Ahora, la atención se traslada al futuro del seleccionador danés, cuyo contrato llega a su fin, mientras la federación deberá definir el rumbo del proyecto de cara a los próximos desafíos internacionales.