Enojo en Panamá: el gesto de una figura canalera que desató la bronca tras la eliminación del Mundial 2026

El propio Thomas Christiansen así lo confirmó. Cuando había sido elegido para ingresar al terreno de juego, un referente de Panamá le pidió al DT que otro compañero entrara en su lugar.

Panamá cerró su participación en el Mundial 2026 con una derrota 0-2 ante Inglaterra en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Los tantos de Jude Bellingham y Harry Kane hundieron a la selección centroamericana en el último lugar del Grupo L, sin puntos ni goles a favor. Aunque, a diferencia de Rusia 2018, no perdió por marcadores abultados.

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En el epílogo del encuentro, ya con el trámite liquidado, Thomas Christiansen decidió hacer dos cambios más con el fin de buscar el descuento. Y fue al minuto 87 cuando salieron Carlos Harvey y Jorge Rodríguez para darle ingreso a Eric Davis y Alberto Quintero, quien a sus 38 años debutó en una Copa del Mundo.

Con el pitazo final, salió a la luz un detalle referido a esa doble modificación que fue un parte aguas entre la afición: Aníbal Godoy era el elegido para entrar, pero le pidió al entrenador hispano-danés que “Negrito” ocupara su lugar.

Aníbal Godoy declinó la posibilidad ingresar contra Inglaterra en el Mundial 2026

“Mis dos últimos cambios eran Eric Davis y Aníbal Godoy, pero Aníbal pidió al cuerpo técnico que en su lugar hicieran entrar a Alberto Quintero”, contó el propio Christiansen en diálogo con el periodista Ricardo Icaza.

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El gesto del volante de 36 años adquiere mayor peso teniendo en cuenta que anunció su retiro de la Selección de Panamá para después del Mundial y tenía la chance de vestir por última vez la camiseta de la Marea Roja. Sin embargo, hizo que Quintero (ausente en 2018 por lesión) saldara una cuenta pendiente en su carrera.

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En redes sociales, una parte de la afición respaldó la decisión de Godoy. Pero la gran mayoría mostró su enojo con el futbolista de San Diego FC (MLS), Quintero y Christiansen, por haberlos convocado pero también por haber cedido.

Así reaccionó la afición de Panamá tras el gesto de Godoy

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