¿Por qué Kylian Mbappé no fue a la entrega del Balón de Oro 2025?

La gala del Balón de Oro 2025 se presenta como uno de los grandes acontecimientos del año en el mundo del fútbol, con París como escenario de una noche cargada de expectativas en donde Kylian Mbappé como estrella del Real Madrid no estará presente.

Entre los nombres que más miradas acaparan destacan Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, quienes parten como favoritos a quedarse con el prestigioso galardón, aunque la historia de esta ceremonia siempre deja abierta la puerta a las sorpresas.

ver también Balón de Oro 2025: ¿A qué hora es y cómo ver la entrega de premios desde Centroamérica?

Kylian Mbappé ausente en la entrega del Balón de Oro 2025

Kylian Mbappé no estuvo presente en la gala del Balón de Oro 2025, tal como ya había ocurrido el año pasado. El atacante francés no será la única ausencia importante, ya que el Real Madrid, su actual club, tampoco enviará delegados a París el próximo lunes, manteniendo así la postura que adoptaron en la edición anterior.

Publicidad

Publicidad

La relación entre el Real Madrid y la gala del Balón de Oro viene marcada por tensiones recientes. En 2024, el club decidió boicotear la ceremonia tras enterarse de que Vinícius Júnior no sería el ganador, a pesar de que otros jugadores merengues como Dani Carvajal y Jude Bellingham también estaban nominados.

Kylian Mbappé – Real Madrid

Publicidad

En esta ocasión, la ausencia del Real Madrid en la gala del Balón de Oro se explica no solo por las diferencias con la organización, sino también por cuestiones prácticas. El equipo tiene programado un partido de Liga contra el Levante apenas un día después del evento.

Publicidad

¿Cómo ver en vivo la gala del Balón de Oro 2025?

La ceremonia del Balón de Oro 2025 podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+, que actualmente brinda beneficios especiales para los usuarios de Centroamérica. Asimismo, el evento estará disponible en todas las plataformas digitales de ESPN, garantizando una amplia cobertura para los fanáticos del fútbol.