Un video viral desató una ola de especulaciones sobre un conflicto interno en la albiceleste antes del dulo con España.

Antes de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España comenzaron a circular en redes sociales todo tipo de versiones sobre un supuesto clima enrarecido en el vestuario albiceleste. Sin embargo, Carlos Mac Allister aseguró que consultó directamente con su hijo Alexis y desmintió por completo esos rumores.

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El exfutbolista y padre del mediocampista del Liverpool contó que, ante las especulaciones que se multiplicaban en Internet, decidió preguntarle personalmente a Alexis qué había ocurrido puertas adentro antes del partido decisivo.

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El padre de Alexis Mac Allister contó qué pasó en el vestuario de Argentina

Carlos Mac Allister reveló que le consultó directamente a su hijo sobre las versiones que hablaban de problemas internos antes de la final del Mundial 2026 contra España.

Alexis junto a Carlos, su padre. (Instagram)

“Se lo pregunté a mi hijo”, explicó, antes de transmitir la respuesta que recibió de Alexis. Según contó, el mediocampista le aseguró que en el vestuario “estaba todo bien” y que el grupo vivió la previa del encuentro con absoluta normalidad, descartando cualquier conflicto interno.

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Carlos Mac Allister desmintió las versiones que circularon tras la final

“Para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminas agarrando de una cosa y lo más lindo que eso se transmite. Ayer le pregunté a Alexis si pasó algo, entré en la duda. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiera pasado mi hijo me hubiera dicho al toque, imagínense el resto”, explicó Carlos, ex defensor de la Selección Argentina y Boca Juniors, entre otros equipos.

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“Me dijo que hablaron de salir a jugar en el sentido futbolero, de jugar, tocar, triangular y no tirarla para arriba. Se estaban refiriendo a eso. Después hay un montón de dudas que empezaron estos días por ese post que se hizo y mucha gente me escribió”, agregó Mac Allister padre sobre la charla que Messi les dio antes de salir a la cancha y que se hizo viral para levantar muchas suspicacias y teorías conspirativas.

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En síntesis