Se calienta el Mundial 2026: Courtois no eligió a Argentina como campeón y Cuti Romero le contestó sin rodeos

El portero de Bélgica recibió la respuesta desde Argentina tras elegir a otros países como los candidatos a ser campeón del Mundial 2026.

Después de ser eliminado por España en los cuartos de final del Mundial 2026, Thibaut Courtois habló sin tapujos y eligió quién será el campeón. El arquero de Bélgica omitió la otra parte del cuadro que todavía no se definió y dijo que el ganador saldrá de la semifinal de España-Francia.

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“España puede ganar el Mundial, tienen mucha ilusión y un gran equipo. Yo creo que el ganador de esa semifinal será el campeón del Mundial“, fueron las palabras del portero del Real Madrid.

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Courtois no eligió a ningún otro seleccionado que llega desde el otro lado del cuadro. No optó por Argentina, Suiza, Inglaterra ni Noruega como ganador de la Copa del Mundo. Por eso, desde el lado del combinado albiceleste respondieron a sus palabras.

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Cuti Romero fue quien reaccionó y le respondió con total sinceridad. El defensor argentino que se desempeña en el Tottenham no le dio importancia a lo que declaró el del Real Madrid.

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“Nosotros estamos enfocados en el partido de mañana. La verdad que no escuchamos mucho lo que dice un jugador. Cada uno tiene su manera de ver, nosotros estamos enfocados en mañana, que es lo más importante“, contestó el zaguero central.

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Argentina se medirá este sábado 11 de julio frente a Suiza por los cuartos de final. Será el último juego de esta instancia. Cuando finalice, se sabrá quién jugará contra el ganador de Inglaterra-Suiza, que se cruzarán en el primer turno.

Así está el cuadro del Mundial 2026 hasta el momento