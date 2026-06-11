Mientras Carrasquilla se pierde el debut, Panamá recupera a una figura para el Mundial 2026: “Alta médica”

La Selección de Panamá celebra una gran noticia a seis días de su debut contra Ghana en la Copa del Mundo.

Si bien en la concentración de la Selección de Panamá ya se siente el clima mundialista a flor de piel, lo cierto es que la Copa del Mundo arrancará verdaderamente para el elenco centroamericano este miércoles 17 de junio, cuando se enfrente a Ghana por la primera fecha del Grupo L.

El BMO Field de Toronto será la sede del debut, que muy posiblemente tendrá una nota negativa: la baja de su gran figura, Adalberto Carrasquilla, por lesión. Se cree que el volante de Pumas UNAM podría regresar para el duelo con Croacia, programado para el martes 23, también en suelo canadiense.

Sin embargo, también hay una buena noticia para la Marea Roja y tiene que ver con Luis Mejía. El portero se perdió los últimos tres amistosos de preparación contra Brasil, República Dominicana y Bosnia-Herzegovina debido a una dolencia sufrida con su equipo, Nacional de Uruguay, a finales de mayo.

Luis Mejía ya está recuperado de su lesión

En un principio, se creía que “Manotas” había sufrido un desgarro. Pero el panorama se fue aclarando con el correr de las horas y se concluyó que tuvo un problema muscular producto de la acumulación de partidos. Motivo por el cual se quedó en Panamá trabajando en su recuperación para la cita máxima.

ver también Entró a la historia: cuántas personas asistieron al partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

Finalmente, este jueves, el periodista Ricardo Icaza llevó tranquilidada la afición panameña con la siguiente actualización: “Luis Mejía está listo, se espera el alta médica y que se una al grupo de manera completa”. Por lo que competirá por el puesto con Orlando Mosquera y César Samudio para el arranque del Mundial 2026.

Samudio palpita el regreso de Manotas Mejía

“Va muy bien, ya está casi recuperado. No le he preguntado porque le doy su privacidad, pero la competencia que tenemos es muy buena. Todos sabemos el nivel que tiene ‘Kuty’, incluso cuando vine Gunn, cuando viene Roberts y ni hablar ‘Manotas’, que más que como un arquero yo lo veo aquí como un líder. Cuando está presente nos motiva y nos da una exigencia muy alta. Estamos a la espera y queremos que esté con nosotros“, manifestó César Samudio en rueda de prensa.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Mejía defendió la portería panameña en 56 partidos, recibió 62 goles y acumula 19 vallas invictas a lo largo de 4.894 minutos. Su regreso a tiempo le aporta alternativas al cuerpo técnico de Thomas Christiansen, que también recupera a otro referente: Aníbal Godoy.