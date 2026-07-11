Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 11 de julio, a qué hora y dónde ver

Conozca los detalles de los últimos partidos de los cuartos de final que se disputarán hoy 11 de julio.

El Mundial 2026 cierra este sábado 11 de julio la ronda de cuartos de final con dos partidos de eliminación directa. La jornada definirá a los últimos semifinalistas de la Copa del Mundo y tendrá dos cruces de alto impacto: Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza.

Publicidad

ver también Noruega vs. Inglaterra: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de cuartos de final del Mundial 2026

La actividad comenzará con Noruega vs. Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en un duelo europeo marcado por el presente de Erling Haaland y el peso histórico de los ingleses. Más tarde, Argentina vs. Suiza cerrará la jornada en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.

Noruega vs. Inglaterra: hora, sede y dónde ver EN VIVO

Noruega e Inglaterra abrirán la jornada de este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens y pondrá en juego un lugar en las semifinales.

Estos son los horarios para Centroamérica:

3:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 4:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 5:00 p. m. ET y 2:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Estas son las señales disponibles para ver el partido en Centroamérica:

Costa Rica: FOX y FOX+.

FOX y FOX+. Guatemala: FOX, Televisiete y Tigo Sports.

FOX, Televisiete y Tigo Sports. Honduras: FOX y Tigo Sports.

FOX y Tigo Sports. El Salvador: FOX y Tigo Sports

FOX y Tigo Sports Nicaragua: Canal 10, Tigo Sports y ViX.

Canal 10, Tigo Sports y ViX. Panamá: FOX, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports, TVMax y TVN.

Publicidad

Noruega llega después de eliminar a Brasil en uno de los grandes golpes del Mundial. El equipo de Stale Solbakken ganó 2-1 con un doblete de Erling Haaland en el tramo final y se metió entre los ocho mejores con una actuación de enorme impacto.

Inglaterra, por su parte, viene de vencer 3-2 a México en un partido muy exigente. Jude Bellingham marcó un doblete, Harry Kane también convirtió y el equipo de Thomas Tuchel logró avanzar pese a jugar desde los 54 minutos con un hombre menos por la expulsión de Jarell Quansah.

Publicidad

Argentina vs. Suiza: hora, sede y dónde ver EN VIVO

Argentina y Suiza cerrarán la jornada de este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se disputará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City y definirá al último semifinalista del torneo.

Estos son los horarios para Centroamérica:

7:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 8:00 p. m.: Panamá.

Publicidad

El partido comenzará a las 9:00 p. m. ET y 6:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Estas son las señales disponibles para ver el partido en Centroamérica:

Costa Rica: FOX, FOX+ y Teletica Canal 7.

FOX, FOX+ y Teletica Canal 7. Guatemala: Tigo Sports FOX, Canal 7 y Canal 11.

Tigo Sports FOX, Canal 7 y Canal 11. Honduras: Canal 5, Tigo Sports, FOX y Telecadena.

Canal 5, Tigo Sports, FOX y Telecadena. El Salvador: Canal 4, FOX y Tigo Sports.

Canal 4, FOX y Tigo Sports. Nicaragua: Canal 10 y Tigo Sports Nicaragua.

Canal 10 y Tigo Sports Nicaragua. Panamá: FOX, Telemetro, Tigo Sports, TVMax, TVN y Deportes RPC.

Argentina llega después de una remontada vibrante ante Egipto. El equipo de Lionel Scaloni estuvo 0-2 abajo y terminó ganando 3-2 con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández en el tramo final.

Publicidad

Suiza viene de eliminar a Colombia después de igualar 0-0 en 120 minutos y ganar 4-3 en los penales. El equipo de Murat Yakin no siempre brilla, pero compite con orden, solidez y una estructura difícil de quebrar.

Qué pasa si hay empate en los partidos de hoy

Los dos partidos de este sábado corresponden a los cuartos de final del Mundial 2026, por lo que no pueden terminar igualados.

Publicidad

Si Noruega vs. Inglaterra o Argentina vs. Suiza empatan después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Serán dos períodos suplementarios de 15 minutos cada uno.

Si la igualdad se mantiene después de los 120 minutos, el clasificado a semifinales se definirá por penales.

Publicidad

Francia vs. España, la otra semifinal ya confirmada

Mientras este sábado se definen los últimos dos semifinalistas del Mundial 2026, el otro cruce ya quedó confirmado: Francia vs. España.

Les Bleus consiguieron su boleto después de superar 2-0 a Marruecos en cuartos de final, mientras que España avanzó tras vencer 2-1 a Bélgica. De esta manera, dos potencias europeas ya tienen asegurado su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Publicidad

ver también Argentina vs. Suiza: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Datos clave