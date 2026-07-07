“Messi se convirtió en un animal”: Zlatan Ibrahimovic se rinde ante el 10 de Argentina tras eliminar a Egipto del Mundial 2026

Zlatan Ibrahimovic se deshizo en elogios hacia Lionel Messi después de la remontada agónica de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

Zlatan Ibrahimovic se rindió a los pies de Lionel Messi después de ver cómo el mejor jugador de todos los tiempos volvió a ser determinante en una noche infartante para Argentina.

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La Albiceleste parecía estar al borde de una eliminación penosa ante Egipto, pero encontró una reacción inolvidable en el tramo final y terminó sellando su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

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Los vigentes campeones del mundo estaban contra las cuerdas. Hasta los 79 minutos, Egipto ganaba 2-0 y la Argentina de Lionel Scaloni no encontraba respuestas en un partido cargado de frustración y nerviosismo. Messi, incluso, había errado un penal y parecía vivir una de esas noches torcidas en las que nada sale como se espera.

El Milagro de Atlanta y otra noche de Messi

Messi apareció cuando Argentina más lo necesitaba: primero asistió a Cristian Romero para el descuento, luego marcó el gol del empate para poner el 2-2 y dejó al equipo con vida cuando parecía condenado a despedirse del torneo.

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El grito definitivo llegó en tiempo de descuento, cuando Enzo Fernández conectó de cabeza y selló el 3-2 definitivo. La remontada, ya bautizada como el Milagro de Atlanta, confirmó a Argentina como el único equipo americano en cuartos de final.

Zlatan se rindió ante Messi

Tras el partido, Zlatan Ibrahimovic no ocultó su admiración por lo hecho por el capitán argentino. El histórico goleador sueco, que compartió vestuario con Messi en Barcelona y conoce de cerca su feroz espíritu competitivo, fue contundente al analizar su actuación.

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“Messi se convirtió en un animal y nadie podía atraparlo. Simplemente siguió adelante, siguió adelante y este es el que yo vi, el que estamos acostumbrados a ver y que seguimos viendo”, dijo Zlatan en Fox Sports.

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Luego agregó: “Aún se puede ver, a nivel emocional, lo mucho que significa para él. Recuerden que ya ganó este Mundial. Ya ganó muchos trofeos, el Balón de Oro, todo. Podría sentarme aquí y enumerar su currículum, que parece perfecto. Pero aún así lo desea, y eso es impresionante. ¡Mírenlo!”.

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Messi lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 con ocho tantos, uno más que Kylian Mbappé y Erling Haaland, sus perseguidores más cercanos. Ahora, Argentina se enfrentará a Suiza en los cuartos de final, con la ilusión renovada y con su capitán otra vez como bandera.