Partidos de HOY en el Mundial 2026: quién juega este jueves 9 de julio, a qué hora y dónde ver

Conozca todos los detalles de la actividad de Hoy del Mundial 2026.

El Mundial 2026 entra este jueves 9 de julio en la etapa de cuartos de final. Después del cierre de los octavos y un día de descanso, la pelota vuelve a poner en juego un boleto a semifinales con uno de los cruces más atractivos del torneo: Francia vs. Marruecos.

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El partido se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough y enfrentará a dos selecciones invictas en esta Copa del Mundo. Francia llega con cinco victorias consecutivas, mientras que Marruecos suma cuatro triunfos y un empate, y buscará revancha después de lo ocurrido en el Mundial 2022.

Para Centroamérica, la jornada tendrá un solo partido mundialista. A continuación, repasamos a qué hora juega Francia vs. Marruecos, dónde ver el encuentro EN VIVO y cómo llega cada selección.

Francia vs. Marruecos: hora, sede y dónde ver EN VIVO

Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves 9 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Gillette Stadium de Foxborough y definirá al primer clasificado a semifinales.

Estos son los horarios para Centroamérica:

2:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 3:00 p. m.: Panamá.

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El partido comenzará a las 4:00 p. m. ET y 1:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Estas son las señales disponibles para ver el partido en Centroamérica:

Costa Rica: Fox+, TDMAX y Teletica (Canal 7)

Fox+, TDMAX y Teletica (Canal 7) Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports Honduras: Tigo Sports, Fox y Telecadena 7/4

Tigo Sports, Fox y Telecadena 7/4 El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4 TCS

Tigo Sports, Fox y Canal 4 TCS Nicaragua: Tigo Sports

Tigo Sports Panamá: Tigo Sports y Fox

Cómo siguen los cuartos de final del Mundial 2026

Después del cruce entre Francia y Marruecos, los cuartos de final del Mundial 2026 continuarán entre viernes y sábado con los otros tres partidos de la instancia.

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El viernes 10 de julio se jugará España vs. Bélgica, un cruce europeo de alto impacto que definirá al rival del ganador de Francia vs. Marruecos en semifinales.

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La etapa se completará el sábado 11 de julio con dos partidos: primero será el turno de Noruega vs. Inglaterra, mientras que más tarde se enfrentarán Argentina vs. Suiza en el último duelo de cuartos de final. Los ganadores se medirán por la otra semi.

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