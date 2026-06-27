Kadir Barría consigue un gran salto en su carrera tras quedar fuera del Mundial 2026: “Futuro en el fútbol europeo”

Kadir Barría ya firmó todo para poder dar el gran salto a Europa. El jugador busca a toda costa sacudirse el golpe de no ir al Mundial 2026.

Con apenas 18 años, la carrera de Kadir Barría sigue moviéndose a una velocidad impresionante. El joven delantero panameño, considerado por muchos como la gran promesa del fútbol local, acaba de firmar con Bertolucci Sports, una de las agencias de representación más prestigiosas e influyentes del planeta fútbol.

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Este movimiento representa un antes y un después para el atacante, ya que compartirá empresa con figuras de la talla mundial de Marquinhos (PSG), Bruno Guimarães (Newcastle), Gabriel Magalhães (Arsenal) y Matheus Cunha (Manchester United). Más allá de un cambio de agentes, esta firma tiene un objetivo claro: abrirle de par en par las puertas del mercado europeo.

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Para quienes no han seguido de cerca su meteórico ascenso, Barría milita actualmente en el Botafogo de Brasil, uno de los clubes más tradicionales de Río de Janeiro. El delantero, graduado apenas el año pasado del Colegio IPT de Juan Díaz, llegó al fútbol brasileño procedente del Atlético Nacional de Panamá.

Su impacto en Sudamérica fue tan rápido que debutó con el primer equipo del Fogão a finales de 2025, convirtiéndose en el segundo panameño en la historia en jugar en la máxima categoría de Brasil, siguiendo los pasos del legendario Felipe Baloy.

“Más que un cambio de representante, este movimiento podría abrirle nuevas oportunidades en el mercado internacional y acercarlo a un futuro en el fútbol europeo“, ha dicho Jirooss, mejor conocido como el Cityzen Panameño.

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También agregó sobre las posibles ofertas que pueden llegar: “Esta agencia tiene una muy buena relación con Inglaterra y España. Ayuda a jugadores de la liga brasileña a dar el gran paso a Europa. Tanto el Villarreal como equipos de la Premier League ya están preguntando por el panameño.”

Kadir Barría y el duro golpe de no ir al Mundial

A pesar de este extraordinario presente, no todo ha sido felicidad para el juvenil en las últimas semanas. Barría tuvo que asimilar un duro golpe deportivo cuando el director técnico de la Selección de Panamá,Thomas Christiansen, tomó la difícil decisión de dejarlo fuera de la lista final de 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Christiansen prefirió apostar por la experiencia para la cita mundialista, dejando a Barría con las ganas de debutar en una Copa del Mundo, a pesar del enorme clamor de la afición panameña que pedía su llamado tras haber anotado un gol en su debut con la selección mayor ante Bolivia a inicios de año.

En resumen

Con solo 18 años, el delantero panameño Kadir Barría firmó con Bertolucci Sports, una de las agencias de representación más importantes del mundo que maneja a estrellas de la Premier League y el PSG.

El atacante milita actualmente en el Botafogo de Brasil y ya despertó el interés del Villarreal y otros equipos de la Premier League.

A pesar de ser ahijado del histórico goleador Luis “Matador” Tejada, Barría sufrió el trago amargo de ser dejado fuera de la lista final de Thomas Christiansen para el Mundial 2026.