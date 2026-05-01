Interna en Alajuelense: filtran los 5 motivos que llevaron a Machillo Ramírez a dar un paso al costado

La renuncia de Óscar “Machillo” Ramírez a la dirección técnica de Liga Deportiva Alajuelense no fue una decisión repentina ni motivada únicamente por el mal rendimiento deportivo en el Clausura 2026.

Según reveló este viernes el periodista Everardo Herrera, la salida del estratega más ganador de la institución se gestó tras una serie de negociaciones fallidas entre el técnico y la Junta Directiva.

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Los motivos que alejaron al Macho de la Liga

El primer punto de ruptura habría sido la conformación del cuerpo técnico para el próximo torneo. Ramírez solicitó formalmente la incorporación del ex defensor Johnny Acosta como su mano derecha, pero la directiva rechazó de plano esta petición.

A esta negativa se sumó el tema de los refuerzos. El Machillo puso sobre la mesa el nombre de Giancarlo “Pipo” González para apuntalar la zona baja. A pesar del pasado liguista del defensor, la dirigencia no avaló el fichaje del actual jugador de Sporting FC, de 38 años.

Machillo Ramírez tuvo varios desacuerdos con la directiva rojinegra (LDA).

Además, hubo un conflicto logístico: el club exigía que los entrenamientos fueran exclusivamente en horario matutino, algo con lo que Óscar no se encontraba de acuerdo.

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Falta de minutos juveniles y declaraciones cuestionadas

En cuarto lugar, la directiva de Alajuelense le exigía al DT darle mayor protagonismo y minutos a los jugadores jóvenes de la cantera. Ramírez, según afirmó Herrera, no estaba del todo alineado con esta imposición, lo que generó discrepancias en las últimas semanas del Clausura 2026.

Finalmente, el factor anímico terminó por sentenciar su salida. A lo interno de la directiva existía malestar por las recurrentes declaraciones del estratega admitiendo que “estaba cansado”.

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Para los altos mandos, este discurso “no era una buena imagen para los jugadores a la hora de tomar decisiones” y atentaba contra la intención de generar un ambiente de optimismo tras la eliminación.

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En síntesis

La directiva rechazó la llegada de Johnny Acosta (asistente) y de “Pipo” González (fichaje), lo que decepcionó a Ramírez.

(asistente) y de (fichaje), lo que decepcionó a Ramírez. El club exigía el uso obligatorio de jóvenes , mientras que el técnico prefería confiar en la vieja guardia.

, mientras que el técnico prefería confiar en la vieja guardia. Luis Roberto Sibaja asume el mando temporalmente en una Liga que ya busca técnico.