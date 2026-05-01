El Flaco Martínez sufre lesión de gravedad: Cuánto tiempo será baja para Municipal y la Selección de Guatemala

Municipal dio la confirmación de una noticia que sacude por completo su panorama en la Fase Final del Clausura 2026. El delantero José Carlos Martínez sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, una lesión grave que lo deja fuera de competencia en el momento más decisivo del torneo.

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El atacante, conocido como el “Flaco”, había salido con molestias en el partido ante Guastatoya, pero el diagnóstico definitivo terminó por confirmar el peor escenario. De esta manera, los rojos pierden a su principal carta de gol, justo cuando más necesitaban su presencia en el área rival.

La ausencia de Martínez no solo representa una baja sensible en lo futbolístico, sino también un golpe anímico para el plantel. El delantero atravesaba un gran momento, pero ahora estará aproximadamente seis meses sin jugar, algo que no solo lamentan los rojos, sino también la Selección de Guatemala ante una posible convocatoria.

Un ataque en duda para el cierre del torneo

Con esta baja, la responsabilidad ofensiva recaerá sobre Jefry Bantes y Alejandro Cabeza, aunque el panorama no es alentador. Cabeza viene saliendo de una lesión y su rendimiento ha sido cuestionado, lo que genera incertidumbre sobre su capacidad para asumir el peso del ataque en esta instancia.

Además, Municipal afrontará el duelo de vuelta con más ausencias importantes. A la lesión de Martínez se suman las de Darwin Torres, mientras que José Morales no podrá estar por suspensión, debilitando aún más la estructura del equipo en un partido clave.

Como contraparte, el cuerpo técnico mantiene la esperanza de recuperar a César Archila y Erik López, quienes podrían regresar a la convocatoria y aportar variantes en un momento crítico. Su posible inclusión sería un alivio dentro de un panorama complicado.

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En lo inmediato, los rojos se enfocan en el compromiso de este domingo en el Estadio El Trébol, donde recibirán a Guastatoya con la ventaja mínima de 0-1. Con una afición que promete ser un factor clave, Municipal buscará sobreponerse a la adversidad y sellar su clasificación a las semifinales.