A 50 días de su debut: FIFA anuncia una decisión que beneficia a Panamá para el Mundial 2026

Las 48 selecciones clasificadas viven cada vez con más intensidad cuenta regresiva para el Mundial 2026. Entre ellas está Panamá, que se encuentra exactamente a 50 días de su debut en el Grupo L contra Ghana, programado para el 17 de junio en el BMO Field de Toronto.

En este reducto de la capital canadiense tendrá lugar también su segundo partido, ante la Croacia de Luka Modrić. Por eso, para facilitar la logística y evitar el desgaste de los futbolistas por el viaje acortando distancias, la delegación panameña tendrá su campamento base cerca: en Ontario. Posteriormente, sí le tocará ir hasta Nueva York, Estados Unidos, para medirse a Inglaterra.

FIFA incrementa el apoyo financiero a la FEPAFUT y a las demás federaciones

Después de que se reuniera su Consejo Ejecutivo, la FIFA anunció este martes una importante decisión: elevar la contribución económica a un 15% para cada una de sus asociaciones que participará en la Copa del Mundo, pasando, en total, de 727 millones de dólares a $871 millones.

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“Para la FIFA es un orgullo gozar de la mejor situación financiera de su historia, lo que nos permite brindar ayudas sin precedentes a todas las federaciones miembro“, dijo Gianni Infantino, presidente del ente máximo del fútbol, como respuesta a los reclamos de las federaciones por los costos operativos, que incluyen, por ejemplo, viajes e impuestos.

El desglose de este respaldo financiero, en el cual entra la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), es el siguiente: los costos de preparación suben de 1.5 millones de dólares a $2.5 millones para cada selección; el pago por clasificar a la cita máxima, que funcionó como un incentivo, pasó de 9 millones de dólares a $10 millones; y la subvención para costear los gastos de las delegaciones y de boletaje ascendió a más de $16 millones.

Según comunicó la FIFA, toda esta inversión será recuperada: en este ciclo mundialista de cuatro años, estima que ingresarán a sus arcas aproximadamente unos 13 mil millones de dólares. Una cifra récord.

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En síntesis