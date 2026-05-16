Un fallo de cálculo de Patrick Sequeira le arrebató la victoria y la salvación directa al Casa Pia en la última fecha.

Patrick Sequeira vivió una jornada verdaderamente fatídica este sábado. Su equipo, el Casa Pia AC, recibió al Rio Ave —donde milita el también costarricense Brandon Aguilera, quien aún se encuentra lesionado— por la última jornada de la Primeira Liga de Portugal.

En caso de llevarse los tres puntos, los “Gansos” se aseguraban la permanencia en la máxima categoría para la próxima campaña, pero el encuentro terminó con un amargo empate 1-1 que cambió drásticamente el destino del club para el cierre de la temporada.

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El fallo que costó la salvación directa

Todo marchaba sobre ruedas para el equipo del guardametas tico al final del primer tiempo, quien se iba al descanso ganando por la mínima gracias a una oportuna anotación de Gaizka Larrazabal. Sin embargo, la historia se torció a los 6 minutos del complemento.

Sequeira tuvo un error de cálculo fatal al intentar capturar un balón aéreo que se había elevado sobre el área. El legionario midió mal la trayectoria y terminó chocando con un compañero de equipo, quedando tendido en el suelo y dejando el marco completamente desguarnecido para que el oponente Jalen Blesa definiera a placer el 1-1 definitivo.

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La actuación del arquero de 27 años fue duramente juzgada en las plataformas estadísticas, recibiendo una calificación de 5,9 en Sofascore, una de las notas más bajas que ha registrado en lo que va del 2026.

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Es que el tico casi no tuvo trabajo durante los 90 minutos, y la jugada que terminó en el gol del empate fue prácticamente generada por una pifia propia en una acción que, en primera instancia, no parecía llevar ningún peligro.

Última chance en un playoff peligroso

A pesar de este durísimo golpe, no todo está perdido para el Casa Pia. Al quedar antepenúltimos en la tabla de posiciones de la Primeira Liga, la escuadra lusa tendrá una última oportunidad de salvar la categoría: deberá disputar un playoff por la permanencia frente al tercer lugar de la segunda división de Portugal, el Torreense.

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El próximo rival de Patrick Sequeira confirmó este mismo sábado su extraordinario momento en el ascenso al vapulear de forma contundente por 4-0 al Vizela, su más cercano perseguidor en la clasificación.

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En síntesis

Patrick Sequeira midió mal un balón aéreo, chocó con su propio compañero y dejó el arco libre para el 1-1 definitivo del Rio Ave.

Con los tres puntos el Casa Pia aseguraba matemáticamente la permanencia en la Primeira Liga, pero el empate los condenó a terminar en la antepenúltima posición.

Ahora se jugarán la vida en un repechaje contra el Torreense, equipo de la segunda división que llegará motivado tras golear 4-0 al Vizela.