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¿Por qué Cristiano Ronaldo no juega hoy el amistoso de Portugal vs. Estados Unidos?

CR7 ya se recuperó de su lesion en el tendón de la corva, pero no será de la partida en el último amistoso de Portugal en la fecha FIFA.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Ronaldo no jugó contra México y tampoco lo hará esta tarde, frente a Estados Unidos.
© GettyRonaldo no jugó contra México y tampoco lo hará esta tarde, frente a Estados Unidos.

Este martes 31 de marzo, la selección de Portugal se enfrentará a Estados Unidos en un partido amistoso correspondiente a la doble fecha FIFA que albergará el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

Para muchos aficionados, el gran atractivo del encuentro pasaba por ver a Cristiano Ronaldo en cancha. Sin embargo, el inoxidable delantero de 41 años no será de la partida, tal como ocurrió en el reciente empate 0-0 de los lusos con México en la reapertura del Estadio Azteca.

¿Por qué CR7 no juega contra Estados Unidos?

El motivo de la ausencia de Ronaldo se conoce a tiempo: debido a una lesión en el tendón de la corva sufrida el pasado 28 de febrero, en el triunfo 3-1 de Al-Nassr sobre Al-Fayha, no fue convocado por el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, para esta ventana de amistosos.

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Desde ese momento, el ariete se puso manos a la obra para comenzar su recuperación, que se llevó a cabo entre Riad y Madrid, y destacó por la utilización de un dispositivo portátil de crioterapia con compresión portátil llamado Cryo Sport. Está valuado en casi 6.000 euros y es furor entre los atletas de élite de diferentes disciplinas.

Por suerte para las aspiraciones del “Bicho” —que se trazó llegar al Mundial 2026 como su gran objetivo—, ya recibió el alta médica por parte del galeno de Al-Nassr, Carlos Miguel, quien le permitió reincorporarse al grupo en los entrenamientos.

(Foto: captura de X)

(Foto: captura de X)

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Este tema ya había abordado Roberto Martínez en rueda de prensa: “Ahora tiene una lesión menor y seguramente esté jugando y entrenando la próxima semana. No es nada serio”. Incluso, desde el periódico Al Riyadh aseguran que podría volver a jugar este viernes frente a Al-Najma.

Posible alineación de Portugal, sin Ronaldo

Así formaría hoy Portugal ante Estados Unidos: José Sá; João Cancelo, Renato Veiga, António Silva, Nuno Mendes; Vitinha Ferreira, Bruno Fernandes, João Neves; João Félix, Francisco Conceiçao y Gonçalo Ramos.

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Datos claves

  • Motivo de la ausencia: Cristiano Ronaldo no juega contra USA por una lesión en el tendón de la corva sufrida el pasado 28 de febrero con Al-Nassr.
  • Decisión técnica: al no estar al 100% durante el inicio de la recuperación, el DT Roberto Martínez no lo incluyó en la convocatoria para esta doble fecha FIFA.
  • Recuperación tecnológica: el delantero utilizó un dispositivo de crioterapia y presoterapia avanzada (Cryo Sport) para acelerar su rehabilitación.
  • Estado actual: ya recibió el alta médica y se cree que regresaría a las canchas este mismo viernes con su club en Arabia Saudita.

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