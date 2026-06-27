Mientras Thomas Christiansen gana 70 mil dólares en Panamá, este es el salario de Tuchel en Inglaterra

Se cierra el ciclo mundialista de Panamá y lo hace frente a Inglaterra, una de las grandes potencias que aspira a ganar la copa.

La Selección de Panamá se prepara para un partido histórico este sábado 27 de junio de 2026. Los canaleros cierran su participación en el Mundial 2026 enfrentando a una de las máximas potencias del planeta: Inglaterra. Aunque el panorama es difícil, el equipo centroamericano sueña en grande y busca regalarle una alegría a su afición anotando goles y peleando por su primera victoria en la historia de las Copas del Mundo.

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Está claro que la diferencia entre ambos planteles es enorme, tanto en la cancha como en los números económicos. El ejemplo más claro de esta gran distancia se encuentra en los banquillos de los directores técnicos.

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La diferencia de sueldos entre Christiansen y Tuchel

El entrenador de Panamá, Thomas Christiansen, lidera un proyecto muy respetado que ya cumple 8 años de proceso. Actualmente, el técnico hispano-danés recibe un salario de 70 mil dólares mensuales. De hecho, los directivos panameños ya piensan en renovar su contrato hacia el Mundial de 2030 con un aumento considerable debido a su buen trabajo.

Sin embargo, cuando se mira al banquillo de enfrente, la cifra se vuelve astronómica. El director técnico de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, gana la impresionante cantidad de 540 mil dólares al mes. En total, Tuchel se embolsa 6.5 millones de dólares al año, lo que lo convierte en uno de los entrenadores mejor pagados de todo el Mundial 2026.

A pesar de que los millones juegan a favor de los europeos, la selección de Panamá saltará a la cancha decidida a dar la gran sorpresa del torneo y despedirse con la frente en alto.

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El partido entre Panamá e Inglaterra se disputará hoy en el imponente New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. Las acciones comenzarán a las 3:00 p.m. (hora de Centroamérica) / 4:00 p.m. (hora de Panamá).

En resumen

Panamá se despide del Mundial 2026 enfrentando a Inglaterra en Nueva Jersey a las 3:00 p.m. de Centroamérica (4:00 p.m. de Panamá), buscando sus primeros goles y un triunfo histórico.

Existe una diferencia salarial brutal en los banquillos; Thomas Christiansen gana 70 mil dólares al mes con Panamá, mientras que Thomas Tuchel percibe 540 mil dólares mensuales con Inglaterra.

Christiansen cumple 8 años de proceso y la federación panameña ya planea renovarlo con un aumento de sueldo con miras al Mundial de 2030.