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¿Países Bajos o Marruecos? La IA predice quién será el rival de Canadá en octavos de final del Mundial 2026

Canadá superó a Sudáfrica por 1-0 y se convirtió en el primer equipo en haber clasificado a los octavos de final del Mundial 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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La IA define al vencedor entre Países Bajos y Marruecos.
© Getty ImagesLa IA define al vencedor entre Países Bajos y Marruecos.

Este domingo 28 de junio se abrió la fase de 16avos de final del Mundial 2026. Canadá, uno de los anfitriones, derrotó a Sudáfrica por 1-0 con un gol de Eustáquio en los minutos de descuento y se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final.

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En esta instancia, los dirigidos por Jesse Marsch enfrentarán al ganador del partido que se jugará este lunes entre Países Bajos y Marruecos. Es uno de los duelos más parejos y atractivos de esta ronda de 16avos.

Los neerlandeses se clasificaron como líderes del Grupo F, mientras que el combinado marroquí fue segundo del Grupo C que encabezó Brasil. El juego se disputará en el Monterrey Stadium desde las 7:00 p.m. de Centroamérica (y 8:00 p.m. de Panamá).

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En la previa de este partido que ya tiene a Canadá esperando por el ganador, le preguntamos a la Inteligencia Artificial quién será el que avance a octavos de final y quiénes anotarán los goles del encuentro.

Resultado exacto y goleadores del partido de Países Bajos vs. Marruecos, según IA

Gemini, la IA de Google, pronosticó que Países Bajos será el ganador frente a Marruecos por 2-1 en el tiempo extra. El resultado para los 90 minutos sería de 1-1, pero los neerlandeses terminarían siendo los vencedores en el alargue sin necesidad de los penales.

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En cuanto a los goleadores, Gemini eligió por el lado de Países Bajos a Cody Gakpo y, sorpresivamente, a Teun Koopmeiners quien marcaría en el tiempo extra. En Marruecos, el goleador sería Brahim Díaz.

En resumen

  • Canadá se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final tras vencer de forma agónica a Sudáfrica por 1-0.
  • La Inteligencia Artificial Gemini pronosticó un triunfo de Países Bajos sobre Marruecos por 2-1 en el tiempo extra.
  • El ganador del duelo entre neerlandeses y marroquíes será el próximo rival de Canadá en la Copa del Mundo.
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