¿Gianni Infantino tiene un doble? La polémica razón por la que aparece en tantos partidos del Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se volvió tema de conversación en pleno Mundial 2026 por su presencia en casi todos los partidos.

Con la fase de grupos del Mundial 2026 entrando en su recta final, una pregunta empezó a repetirse entre los fanáticos: ¿cómo hace Gianni Infantino para estar presente en tantos partidos?

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El presidente de la FIFA apareció en diferentes sedes de la justa mundialista, a veces separadas por enormes distancias y con horarios que parecían hacer imposible su presencia.

Gianni Infantino es una presencia aparentemente ubicua en esta Copa del Mundo (Instagram).

El Mundial se disputa simultáneamente en Estados Unidos, México y Canadá, lo que se traduce en traslados muchísimo más extensos que los de Qatar 2022. Por eso, ver a Infantino en un estadio y luego en otro, con muy poco margen entre partidos, disparó todo tipo de comentarios.

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¿Gianni Infantino tiene un doble?

La respuesta corta es no. Según reportó The Guardian, Infantino cuenta con acceso a un jet privado de Qatar Airways, dentro de un acuerdo que le posibilita moverse con enorme rapidez entre las distintas sedes del Mundial 2026.

Infantino lleva una agenda al límite en la justa mundialista (Instagram).

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Ese esquema le permite intentar asistir a más de un partido por día cuando el calendario lo habilita. En una edición con 16 ciudades anfitrionas, el mandamás de la FIFA evita las demoras propias de los aeropuertos comerciales. En algunos casos, incluso se lo ha visto retirarse de los estadios antes del final de los encuentros para llegar a tiempo al siguiente traslado.

Críticas por el impacto ambiental

La utilización de un jet privado dio pie a una fuerte polémica. Organizaciones ambientales cuestionaron la contradicción entre el discurso de sostenibilidad que la FIFA intenta instalar y una logística que depende de vuelos privados en un torneo señalado por su alto impacto en emisiones.

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Para ponerlo en números:el New Weather Institute estimó que el torneo podría generar más de 9 millones de toneladas de CO₂ equivalente, impulsado sobre todo por el transporte aéreo.

Infantino tiene acceso a un jet privado de Qatar Airways (Instagram).

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Por otro lado, mientras Infantino se mueve entre sedes con facilidades exclusivas, miles de hinchas enfrentan precios elevados en entradas, alojamiento y pasajes comerciales para seguir a sus selecciones.