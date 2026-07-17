Messi o Mbappé: la IA predice al ganador de la Bota de Oro del Mundial 2026

Lionel Messi y Kylian Mbappé son los principales candidatos para llevarse el trofeo.

La Bota de Oro del Mundial 2026 se definirá entre el partido por el tercer puesto y la gran final. Lionel Messi y Kylian Mbappé llegan a la última jornada igualados con ocho goles, mientras que Harry Kane y Jude Bellingham todavía conservan posibilidades con seis tantos cada uno.

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Ante este escenario, consultamos a ChatGPT para conocer quién tiene más probabilidades de terminar como máximo goleador. La inteligencia artificial eligió a Lionel Messi, aunque anticipó una definición muy ajustada frente a Mbappé.

Predicción de ChatGPT para la Bota de Oro

De acuerdo con el pronóstico de la inteligencia artificial, las probabilidades quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Lionel Messi: 48% de probabilidades.

Kylian Mbappé : 43%.

: 43%. Harry Kane: 5%.

Jude Bellingham: 3%.

Otro futbolista: 1%.

Cómo está la tabla de goleadores antes de los últimos partidos

Messi y Mbappé comparten el primer puesto, pero el argentino aparece por encima gracias a sus asistencias:

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Lionel Messi: 8 goles y 4 asistencias. Kylian Mbappé: 8 goles y 3 asistencias. Erling Haaland: 7 goles, pero Noruega ya fue eliminada. Harry Kane: 6 goles. Jude Bellingham: 6 goles.

Kane y Bellingham se convirtieron en la primera pareja de una misma selección que alcanza al menos seis tantos cada uno en una edición del Mundial.

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Por qué ChatGPT predice que Messi ganará la Bota de Oro

La principal ventaja de Messi es que actualmente gana el desempate. Si el Mundial terminara con el argentino y Mbappé igualados en ocho goles, el premio sería para el capitán de Argentina porque acumula cuatro asistencias contra tres del francés.

El reglamento establece que la cantidad de goles es el primer criterio. Si dos jugadores terminan igualados, se consideran las asistencias y, si la igualdad continúa, queda mejor ubicado quien haya disputado menos minutos.

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Esto significa que Messi no necesita necesariamente marcar en la final para quedarse con la Bota de Oro. También puede ganarla si Mbappé no aumenta su cantidad de goles ni consigue suficientes asistencias para revertir el desempate.

La inteligencia artificial también valoró la regularidad del argentino y su influencia en el juego ofensivo. En la semifinal contra Inglaterra no convirtió, pero dio las dos asistencias de la remontada que llevó a Argentina a la definición.

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Por qué Mbappé puede superar a Messi

La gran amenaza para el pronóstico es el contexto del partido entre Francia e Inglaterra.

Mbappé disputará el encuentro por el tercer puesto un día antes de la final. Históricamente, este tipo de definiciones suele presentar más espacios y goles que un partido por el título. Además, Inglaterra llega después de recibir dos tantos ante Argentina y podría introducir numerosas modificaciones en su formación.

Una final como España vs. Argentina, en cambio, puede ser más cerrada y táctica. España mostró solidez defensiva durante el torneo y Messi posiblemente encuentre menos situaciones claras que Mbappé contra Inglaterra.

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Por ese motivo, aunque ChatGPT coloca al argentino como favorito, la diferencia entre ambos es de solamente cinco puntos porcentuales.

El pronóstico final de la IA

La predicción de ChatGPT es que Lionel Messi ganará la Bota de Oro del Mundial 2026, probablemente con ocho o nueve goles.

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El escenario proyectado por la inteligencia artificial es que Mbappé no logre superar claramente al argentino frente a Inglaterra y que Messi mantenga su ventaja gracias a las asistencias o convierta durante la final contra España.

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La conclusión, sin embargo, no es contundente. El francés tendrá la primera oportunidad de alterar el orden cuando Francia e Inglaterra disputen el tercer puesto el sábado 18 de julio. Messi conocerá exactamente qué necesita cuando Argentina enfrente a España el domingo 19 en el New York New Jersey Stadium.