Hernán Galíndez estuvo cerca de abandonar el fútbol después de un golpe durísimo en Argentina. Ecuador le cambió la carrera y hoy defiende a La Tri en una nueva instancia decisiva del Mundial 2026.

Ecuador se enfrentará hoy a México en un partido durísimo por los 16avos de final del Mundial 2026. La Tri llega a esta instancia después de una fase de grupos exigente y con la ilusión de meterse entre los 16 mejores del torneo, ante un rival que jugará con el empuje de su gente en el mítico Estadio Azteca.

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El arquero en el que confió el técnico Sebastián Beccacece para este compromiso es Hernán Galíndez, quien, al igual que su entrenador, nació en la ciudad de Rosario, Argentina.

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Entonces, ¿cómo terminó en el arco de La Tri un futbolista que creció a miles de kilómetros de Ecuador y que, de chico, ni siquiera jugaba como arquero?

Galíndez, de origen argentino, terminó siendo arquero por casualidad (Getty Images).

¿Quién es Hernán Galíndez?

Hernán Ismael Galíndez nació el 30 de marzo de 1987 en Rosario, Santa Fe. En sus primeros años no era arquero, sino mediocampista, hasta que una lesión del portero titular de su equipo infantil lo llevó a ocupar el puesto bajo los tres palos.

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Atajando para Estrella Juniors, Galíndez llegó a enfrentar a un joven Lionel Messi en un torneo organizado por Tiro Suizo, donde su equipo ganó una final y se llevó bicicletas como premio.

Galíndez debutó como profesional con Rosario Central, con 22 años y bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Russo (X).

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Su formación profesional se desarrolló en la cantera de Rosario Central, club en el que compartió inferiores con Ángel Di María y donde debutó en primera división en 2008, a sus 22 años.

Sin embargo, esta etapa en el Canalla también tuvo un golpe durísimo para su incipente carrera: el descenso a la B Nacional de 2010. Galíndez reconoció años después que, a raíz de la relegación, atravesó “momentos psicológicos muy oscuros” y que incluso pensó en dejar el fútbol.

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¿Cómo terminó en Ecuador?

Después de pasar por Quilmes y Rangers de Talca, en 2012 el santafesino aterrizó en la Universidad Católica de Ecuador, donde terminó encontrando la continuidad que necesitaba para afianzarse. Siete años después de su llegada a Quito, obtuvo la nacionalidad ecuatoriana.

Con el tiempo, Galíndez dejó de ser solo un arquero argentino jugando en Ecuador para convertirse en un futbolista identificado con La Tri. Fue convocado por Gustavo Alfaro, terminó siendo titular en el Mundial de Qatar 2022 y luego continuó dentro del ciclo de Ecuador rumbo a 2026.

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Galíndez llegó al país le cambió la vida en 2012 (Getty Images).

A nivel clubes, en 2022 se fue de la UC dejando un registro de 356 partidos oficiales y 90 vallas invictas. Ese mismo año fue campeón con Aucas y en 2024 regresó a su país natal, donde firmó contrato con Huracán. Hoy, pisando los 40 años, se mantiene como una de las principales figuras del equipo de Parque Patricios.

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Ahora, Galíndez vuelve a estar frente a una noche de máxima exigencia defendiendo el arco de la selección ecuatoriana. Del otro lado estará México, que quiere hacer valer su localía para apagar el sueño de La Tri en el Mundial 2026. Pero el portero que jugaba como mediocampista tiene otros planes.