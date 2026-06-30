En qué estadio juegan México vs. Ecuador en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

México llega como ganador del Grupo A, con puntaje perfecto y sin recibir goles. Ecuador, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros.

México y Ecuador se enfrentan este martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce de eliminación directa que se jugará en uno de los estadios más históricos del planeta.

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El encuentro tendrá como sede el Estadio Ciudad de México, nombre FIFA del mítico Azteca, ubicado en la Ciudad de México. Será el último partido de la jornada, después de Costa de Marfil vs. Noruega y Francia vs. Suecia.

México llega como ganador del Grupo A, con puntaje perfecto y sin recibir goles. Ecuador, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo E después de una victoria enorme ante Alemania en la última fecha.

Dónde juegan México vs. Ecuador

El partido entre el Tri y la Tri se disputará en el Estadio Ciudad de México, la denominación utilizada por FIFA para el Azteca durante el Mundial 2026.

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El estadio está ubicado en la zona de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, y es uno de los recintos más emblemáticos del fútbol, casa del Tri y del América, además de escenario de noches históricas de Copa del Mundo.

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El Azteca fue inaugurado en 1966 y en 2026 volvió a hacer historia: se convirtió en el primer estadio en recibir partidos en tres Mundiales masculinos diferentes, después de haber sido sede en México 1970 y México 1986.

Para México vs. Ecuador, el contexto será muy especial. El equipo de Javier Aguirre seguirá jugando en casa, con el impulso de su gente y en el mismo estadio donde abrió el torneo. El conjunto de Sebastián Beccacece, en cambio, intentará quitarle al anfitrión el control emocional del partido.

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El estadio más mundialista

El Estadio Ciudad de México no es una sede más dentro del Mundial 2026.

El antiguo Azteca ya fue escenario de dos finales mundialistas: la de 1970, con el Brasil de Pelé, y la de 1986, con la Argentina de Diego Maradona. En ese mismo recinto también quedaron grabados capítulos como el “Partido del Siglo” entre Italia y Alemania Federal, y los goles más recordados de Maradona contra Inglaterra.

Por eso, cada partido en este estadio carga con un peso diferente. No solo por la magnitud del torneo, sino por lo que representa jugar en un escenario atravesado por la historia de la Copa del Mundo.

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Para esta edición, el recinto fue remodelado, con mejoras en zonas operativas, accesos, vestidores, iluminación, pantallas y superficie de juego.

El estadio Azteca será el escenario de un nuevo e histórico encuentro. Foto: @Santiago_Arau.

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Capacidad del Mexico City Stadium para el Mundial 2026

El Estadio Ciudad de México tiene una capacidad cercana a los 87.500 espectadores para el Mundial 2026, lo que lo ubica entre los estadios de mayor aforo del torneo.

Además del tamaño, el estadio tiene una característica que puede influir en el desarrollo de los partidos: la altitud de la Ciudad de México, superior a los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Para las selecciones visitantes, ese factor puede sentirse en el ritmo, la recuperación y el desgaste físico, aunque no es el caso de Ecuador que está acostumbrado a jugar en esas condiciones.

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El recinto es a cielo abierto y conserva una atmósfera muy particular. La cercanía simbólica entre la Selección Mexicana y el Azteca convierte cada partido del Tri en un evento de enorme presión para el rival, pero también en una exigencia extra para el equipo local.

Para México vs. Ecuador, ese marco puede jugar un papel importante. México llega con una fase de grupos perfecta y con el público empujando; Ecuador, después de eliminar a Alemania de su camino, intentará aprovechar esa misma presión para incomodar al anfitrión.

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Los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

El Estadio Ciudad de México tendrá cinco partidos en el Mundial 2026, incluidos los tres de fase de grupos que ya pasaron, este cruce de 16avos de final y un partido de octavos de final.

Los partidos programados en esta sede son:

México 2-0 Sudáfrica — Grupo A, 11 de junio.

— Grupo A, 11 de junio. Uzbekistán 1-3 Colombia — Grupo K, 17 de junio.

— Grupo K, 17 de junio. República Checa 0-3 México — Grupo A, 24 de junio.

— Grupo A, 24 de junio. México vs. Ecuador — 16avos de final, 30 de junio.

— 16avos de final, 30 de junio. Octavos de final — 5 de julio.

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México llega con puntaje perfecto

México avanzó a los 16avos de final como primero del Grupo A.

El equipo de Javier Aguirre empezó con un triunfo 2-0 ante Sudáfrica, luego venció 1-0 a Corea del Sur y cerró la fase de grupos con un contundente 3-0 frente a República Checa. Con esos resultados, terminó con 9 puntos y sin recibir goles.

Ese dato alimenta la ilusión del Tri. México no solo ganó su grupo: lo hizo con solidez defensiva, orden y un rendimiento que levantó expectativas en su gente. Ahora el desafío será trasladar esa seguridad a un partido de eliminación directa.

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Ecuador llega después de un golpe enorme ante Alemania

Ecuador se metió en los 16avos de final como uno de los mejores terceros del Grupo E.

La Tri empezó con una derrota 1-0 ante Costa de Marfil, luego empató 0-0 contra Curazao y llegó a la última fecha con mucha presión. En ese contexto, logró una victoria clave: 2-1 ante Alemania, resultado que le permitió seguir con vida en el Mundial.

Ese triunfo cambió el ánimo de Ecuador. El equipo de Sebastián Beccacece pasó de estar cuestionado por su falta de gol a llegar al mata-mata con una victoria de enorme valor ante una potencia mundial.

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Datos de México vs. Ecuador