¿Por qué Edson Álvarez no juega hoy con México vs. Ecuador por los 16avos del Mundial 2026?

El volante venía de ser titular y capitán en la goleada sobre República Checa, pero no será de la partida en el partido de México contra Ecuador por el boleto a los octavos de final. Acá, el motivo.

Este martes 30 de junio, México se enfrentará a Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Un cruce con un marco inmejorable en el Estadio Azteca, donde los anfitriones buscarán extender el paso perfecto que tuvieron en el Grupo A ante un elenco sudamericano motivado tras hacer historia al derrotar 2-1 a Alemania para clasificar como uno de los ocho mejores terceros.

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Hace instantes, se confirmó lo que varios reportes de la prensa mexicana anticipaban: el seleccionador Javier Aguirre introdujo cuatro cambios con respecto al once que paró de arranque en la victoria 3-0 sobre República Checa. Y uno de ellos es la salida de Edson Álvarez en la medular.

ver también México vs. Ecuador EN VIVO: minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

¿Por qué Edson Álvarez no juega contra Ecuador?

Álvarez fue el contención titular y portó el gafete de capitán de México contra los checos como parte de la rotación del “Vasco” Aguirre pensando en los 16avos de final. Ahora, para el duelo con Ecuador, le devolvió el puesto a Erick Lira, quien había sido el “5” del Tri en las victorias ante Sudáfrica (2-0) y Corea del Sur (1-0).

El XI confirmado de México vs. Ecuador