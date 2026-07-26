El insólito inconveniente que tuvo El Salvador con el FVS

El fútbol salvadoreño dio un paso importante hacia la modernización esta temporada con la implementación del Football Video Support (FVS), una herramienta que busca asistir a los árbitros en jugadas determinantes y que hizo su estreno oficial durante la primera jornada del campeonato. Sin embargo, el debut de la tecnología no estuvo exento de inconvenientes y dejó un episodio tan inesperado como llamativo.

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Aunque la mayoría de los encuentros se desarrollaron sin contratiempos, el duelo entre Águila y Luis Ángel Firpo, disputado en el estadio Juan Francisco Barraza, sufrió un problema técnico que obligó a detener temporalmente el uso del sistema. El incidente generó incertidumbre entre los protagonistas y evidenció que todavía existen aspectos por perfeccionar en la implementación de esta herramienta.

La falla que dejó sin funcionamiento al FVS

El motivo del inconveniente fue una falla en el servicio de internet, situación que impidió el funcionamiento del Football Video Support durante el primer tiempo del compromiso. Debido a este problema de conectividad, los árbitros no pudieron recurrir a la tecnología cuando fue necesario, por lo que el partido continuó sin el respaldo del sistema de revisión en video durante ese tramo del encuentro.

Afortunadamente, los problemas técnicos quedaron solucionados durante el descanso y el FVS volvió a estar disponible para la segunda mitad. Incluso, la herramienta fue utilizada para revisar una acción en la que existían dudas sobre un posible penal, demostrando que, una vez restablecido el servicio, el sistema respondió con normalidad y cumplió su función de apoyar al cuerpo arbitral.

La situación dejó una importante lección para las autoridades del fútbol salvadoreño, ya que el correcto funcionamiento del Football Video Support depende de una infraestructura tecnológica estable. Garantizar una conexión confiable será clave para evitar que incidentes similares vuelvan a presentarse en futuras jornadas y para mantener la credibilidad del sistema.

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El FVS continúa consolidándose como una de las principales innovaciones arbitrales en Centroamérica. Además de El Salvador, esta tecnología ya se utiliza en Guatemala, Nicaragua y Panamá, mientras que Costa Rica y Honduras han optado por implementar el VAR tradicional. Pese al contratiempo vivido en el estadio Barraza, el balance del estreno sigue siendo positivo y confirma que la región continúa avanzando hacia un arbitraje cada vez más apoyado por la tecnología.