¿Quién es la árbitra de República Checa vs. Sudáfrica en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Tori Penso

La jueza estadounidense hará historia este jueves, cuando dirija a el partido de Chequia vs. Sudáfrica en Atlanta por la segunda fecha del Mundial 2026.

Tori Penso tendrá una noche de alto valor histórico en el Mundial 2026. La árbitra estadounidense fue designada como jueza principal del partido entre República Checa y Sudáfrica, por la segunda fecha del Grupo A, y su presencia en Atlanta va mucho más allá de un cruce entre dos selecciones necesitadas.

El encuentro se jugará este jueves 18 de junio en el Mercedes-Benz Stadium, identificado por FIFA durante la Copa como Atlanta Stadium. Allí, Penso se convertirá en la segunda mujer en dirigir como jueza principal un partido de un Mundial masculino, después de la francesa Stéphanie Frappart en Qatar 2022.

También será la primera árbitra del país norteamericano en ocupar ese rol en una Copa del Mundo masculina, otro dato que convierte su designación en un momento fuerte para el arbitraje de Estados Unidos.

Tori Penso, la árbitra de República Checa vs. Sudáfrica

Tori Penso es una árbitra estadounidense nacida hace 39 años en Stuart, Florida, y con recorrido en el fútbol profesional de su país y experiencia internacional en torneos de máxima exposición.

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Su carrera ganó visibilidad dentro de Estados Unidos por sus designaciones en la NWSL y en la MLS, dos competencias que le dieron rodaje competitivo, ritmo y experiencia con partidos de alta exigencia física.

En la Major League Soccer, Penso también abrió camino. En 2020 se convirtió en la primera mujer en 20 años en dirigir un partido de temporada regular de la liga, un antecedente que marcó un antes y un después dentro del arbitraje estadounidense.

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La segunda mujer en dirigir un Mundial masculino

El dato central de su designación es histórico. Tori Penso será la segunda mujer en arbitrar un partido de un Mundial masculino.

La primera fue Stéphanie Frappart, quien en Qatar 2022 estuvo impartiendo justicia en el triunfo 4-2 de Alemania sobre Costa Rica por la fase de grupos. Aquella designación abrió una puerta que ahora Penso vuelve a cruzar en el Mundial 2026.

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Stephanie Frappart, el 1 de diciembre de 2022, en acción durante el partido Costa Rica-Alemania. (Foto: Alex Pantling/Getty Images)

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Un antecedente enorme: la final del Mundial Femenino 2023

Penso no llega a este partido solo por una cuestión simbólica. Su gran carta de presentación internacional fue la final del Mundial Femenino 2023, donde dirigió el partido que España le ganó 1-0 Inglaterra.

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Aquella designación la puso frente a un escenario global, con una final mundialista, figuras de primer nivel y presión máxima. Su elección para ese partido confirmó la confianza que FIFA tenía en su capacidad para conducir encuentros de enorme exposición.

Ese recorrido explica por qué ahora aparece en la Copa del Mundo masculina. Penso ya demostró que puede manejar partidos de peso y llega al duelo entre República Checa y Sudáfrica con una experiencia que va mucho más allá del fútbol estadounidense.

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El contexto de República Checa vs. Sudáfrica

El partido también tendrá tensión deportiva. República Checa y Sudáfrica perdieron en su debut y llegan sin puntos a la segunda fecha del Grupo A.

Los checos vienen de caer 2-1 ante Corea del Sur, mientras que Sudáfrica perdió 2-0 contra México en el partido inaugural. Por eso, el encuentro en Atlanta puede ser decisivo para ambos.

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El cuerpo arbitral de República Checa vs. Sudáfrica

La designación también destaca por el equipo arbitral que la acompaña. Tori Penso estará acompañada por Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt como asistentes, en una terna con fuerte presencia estadounidense y femenina. En el VAR estará la representante de Nicaragua, Tatiana Guzmán.

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Árbitra principal: Tori Penso

Tori Penso Asistente 1: Brooke Mayo

Brooke Mayo Asistente 2: Kathryn Nesbitt

Kathryn Nesbitt Cuarto oficial: Campbell-Kirk Waugh

Campbell-Kirk Waugh VAR: Tatiana Guzmán