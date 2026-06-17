¿Quién es Antoine Semenyo, el extremo de Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026? Carrera y estadísticas de la figura del Manchester City

El atacante de Ghana, nacido en Londres y formado en el fútbol inglés, llega al Mundial 2026 como una de las cartas ofensivas de Carlos Queiroz y con presente en Manchester City.

Antoine Semenyo está llamado a ser la figura de la Selección de Ghana para el debut ante Panamá por el Mundial 2026. El atacante fue incluido en el once titular de Carlos Queiroz para el partido del Grupo L en Toronto y aparece como la pieza ofensiva más importantes de los Black Stars, sobre todo por las bajas de Mohammed Kudus y Thomas Partey.

Semenyo nació el 7 de enero de 2000 en Londres, Inglaterra, pero representa a Ghana a nivel internacional. Tiene 26 años, mide 1,85 metros y suele jugar como extremo, aunque también puede moverse como segundo delantero o atacante por dentro.

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El recorrido de Antoine Semenyo

Su carrera no empezó directamente en la élite. Pasó por Bristol City y tuvo préstamos en Bath City, Newport County y Sunderland antes de consolidarse. En Bristol ganó continuidad, sumó minutos en el Championship y empezó a llamar la atención por su capacidad para atacar espacios y jugar en varios puestos del frente ofensivo.

Antoine Semenyo salta al campo dl BM Stadium como titular ante Ghana (Getty Images).

El salto a la Premier League llegó con Bournemouth, club al que se incorporó en 2023. Allí se firmó en la máxima categoría del fútbol británico y cerró su etapa con 30 goles en 101 partidos de liga, rendimiento que lo convirtió en uno de los atacantes más buscados del mercado.

El salto a un gigante de la Premier League

En enero de 2026, Manchester City lo fichó desde Bournemouth con contrato hasta 2031. El equipo de Pep Guardiola pagó su cláusula de rescisión, cercana a los 65 millones de libras. En ese momento, Semenyo llegaba como el tercer máximo goleador de la Premier League en la temporada, con 10 goles y tres asistencias.

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Su adaptación al conunto ciudadano fue rápida. Marcó en una victoria ante Wolverhampton, aportó un gol y una asistencia frente a Fulham y también convirtió en la final de la FA Cup ante Chelsea. En el tramo final de la temporada, ya aparecía como una variante importante dentro de un plantel con mucha competencia en ataque.

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Con Ghana, Semenyo ya había disputado el Mundial de Qatar 2022 y ahora llega a 2026 con otro peso dentro de la selección. Ante Panamá, sin Kudus como principal desequilibrante ofensivo, el extremo del City queda como uno de los jugadores llamados a generar peligro por velocidad, potencia y llegada al área.

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En síntesis

Antoine Semenyo nació el 7 de enero de 2000 en Londres y representa a Ghana.

Juega como extremo o delantero y mide 1,85 metros.

Llegó al club inglés desde Bournemouth, donde convirtió 30 goles en 101 partidos de Premier League.