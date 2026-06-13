Las alineaciones confirmadas de Australia vs. Turquía por el Mundial 2026: ¿juega Kenan Yildiz?

Australia y Turquía se enfrentan por el Mundial 2026 en un partido clave para el Grupo D. Las formaciones oficiales de ambos equipos aquí.

Australia y Turquía se enfrentan por la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026 en un partido clave para empezar a definir el panorama de una zona que también comparten con Estados Unidos y Paraguay.

Australia llega al estreno con la intención de competir desde el orden, la intensidad y la solidez defensiva. El seleccionado oceánico suele construir sus partidos a partir de un bloque compacto, mucha disputa en la mitad de la cancha y aprovechamiento de las pelotas detenidas.

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Kenan Yildiz no será titular en Turquía

Turquía, por su parte, aparece como un equipo con mayor peso individual en nombres propios y con varias alternativas ofensivas. En ese contexto, Kenan Yıldız aparecía como una de las principales incógnitas, ya quellegaba tocado físicamente.

Kenan Yildiz no llega al 100% (Getty Images).

El cuerpo técnico turco esperó hasta el último momento para definir si el volante de la Juventus, de 21 años estaba en condiciones de ir desde el arranque, pero finalmente quedó en el banquillo.

La alineación de Turquía vs. Australia

Turquía sale con: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Demiral, Orkun Kökcü, Aktürkoglu; Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim, Ismail, Kadioglu y Baris.

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La alineación de Australia vs. Turquía

Por su parte, Australia forma con: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Jacob Italiano; Jordy Bos, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Paul Okon-Englster; Riley McGree; Nestory Irankunda y Mohamed Touré.

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