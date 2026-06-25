¿Quién es el árbitro de Estados Unidos vs. Turquía en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Mustapha Ghorbal

Estados Unidos vs. Turquía estará bajo la dirección de un árbitro argelino.

Mustapha Ghorbal será el árbitro principal del partido entre Estados Unidos y Turquía, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. El encuentro se jugará este jueves 25 de junio en el Los Angeles Stadium, nombre FIFA del SoFi Stadium.

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La designación pone a un árbitro africano de recorrido internacional al frente del cierre de grupo del anfitrión. Aunque Estados Unidos ya tiene asegurado el primer puesto, el partido puede tener tensión por otros motivos: rotación, futbolistas que buscan minutos, jugadores que quieren evitar lesiones y una Turquía que intentará despedirse con una actuación decorosa.

Ghorbal tendrá que manejar un duelo en el que el contexto competitivo no es igual para los dos equipos. Estados Unidos puede pensar en la siguiente ronda; Turquía, en cambio, juega su último partido del torneo.

Quién es Mustapha Ghorbal, árbitro de Estados Unidos vs. Turquía

Mustapha Ghorbal es un árbitro argelino nacido en Orán y uno de los jueces africanos más reconocidos de los últimos años.

Es internacional FIFA desde 2014 y construyó gran parte de su trayectoria en competiciones de la CAF, eliminatorias mundialistas, torneos de selecciones, competiciones de clubes y partidos de alta exposición.

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Su perfil está asociado a la experiencia y al control de partidos intensos. No es un árbitro nuevo en este tipo de escenarios: ya dirigió en Qatar 2022 y vuelve a estar presente en el Mundial 2026, donde forma parte del grupo de jueces africanos seleccionados para la Copa.

Para Estados Unidos vs. Turquía, Ghorbal llega acompañado por una terna mayoritariamente argelina, con apoyo de árbitros de Emiratos Árabes Unidos en funciones complementarias.

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Antecedentes internacionales de Mustapha Ghorbal

Mustapha Ghorbal tiene experiencia en varias de las competencias más importantes del calendario internacional.

Dirigió partidos de la Copa Africana de Naciones, eliminatorias mundialistas, torneos juveniles FIFA, el Mundial de Clubes, la Liga de Campeones de la CAF y la Copa Confederación de la CAF.

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En Qatar 2022, tuvo participación como árbitro principal y también integró equipos arbitrales en partidos de alta presión. Esa experiencia lo consolidó como uno de los jueces africanos con mayor reconocimiento dentro de FIFA.

En el Mundial 2026, Ghorbal ya había sido designado para el partido entre Escocia y Haití, por el Grupo C, antes de recibir el cruce entre Turquía y Estados Unidos.

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Ese recorrido le da un contexto importante a su designación: no llega a Los Ángeles como una apuesta, sino como un árbitro probado en competiciones internacionales y acostumbrado a escenarios exigentes.

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Cuerpo arbitral de Estados Unidos vs. Turquía

El equipo arbitral de Estados Unidos vs. Turquía tendrá conducción argelina y apoyo de Emiratos Árabes Unidos.

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