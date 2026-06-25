En qué estadio juegan Estados Unidos vs. Turquía en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

El Estados Unidos contra Turquía se jugará en uno de los estadios más grandes

Estados Unidos y Turquía se enfrentan este jueves 25 de junio por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026, en un partido con realidades muy diferentes.

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El encuentro se jugará en el Los Angeles Stadium, nombre FIFA del SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, dentro del área metropolitana de Los Ángeles.

Para Estados Unidos, el partido llega con el objetivo principal cumplido: el equipo anfitrión ya está clasificado a los 16avos de final del Mundial y tiene asegurado el primer puesto del grupo. Para Turquía, en cambio, será la despedida del torneo después de dos derrotas en sus primeras presentaciones.

Dónde juegan Estados Unidos vs. Turquía

El partido entre Estados Unidos y Turquía se disputará en Inglewood, ciudad situada al suroeste del centro de Los Ángeles y muy cerca del Aeropuerto Internacional.

La sede oficial para FIFA figura como Los Angeles Stadium, aunque el nombre habitual del recinto es SoFi Stadium. El estadio está dentro del complejo Hollywood Park, una zona de entretenimiento, deporte y desarrollo urbano que transformó a Inglewood en uno de los puntos deportivos más importantes de California.

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Para Estados Unidos vs. Turquía, el escenario tendrá un componente especial: será el segundo partido del equipo local en esta sede durante la fase de grupos, después del triunfo 4-1 ante Paraguay en el debut.

Los Angeles Stadium, una sede de peso para el Mundial 2026

El SoFi Stadium fue inaugurado en 2020 y es uno de los estadios más modernos del mundo. Es la casa de los Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, franquicias de la NFL, y fue construido como una de las grandes obras deportivas de Estados Unidos.

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Su diseño lo diferencia de la mayoría de los recintos mundialistas. Tiene una cubierta translúcida, una pantalla circular gigante suspendida sobre el campo y una infraestructura pensada para eventos de enorme escala.

Además del fútbol americano, el estadio ya recibió espectáculos globales, conciertos, finales y partidos internacionales. También será una de las sedes importantes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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En el Mundial 2026, el Los Angeles Stadium tiene un calendario fuerte: recibe partidos de fase de grupos, dos cruces de 16avos de final y un encuentro de cuartos de final. Por eso, no es solo una sede más del torneo, sino uno de los estadios centrales del tramo estadounidense de la Copa.

Capacidad del Los Angeles Stadium para el Mundial 2026

La capacidad del Los Angeles Stadium para el Mundial 2026 se ubica cerca de los 70.000 espectadores, aunque el SoFi Stadium puede ampliarse para determinados eventos de gran magnitud.

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El recinto ofrece una experiencia distinta a la de otros estadios abiertos del torneo. Aunque no es un estadio cerrado tradicional, su cubierta ayuda a proteger gran parte de las tribunas y reduce la exposición directa al clima.

En un partido como Estados Unidos vs. Turquía, el ambiente puede ser particular: el anfitrión juega en California, con una enorme base de apoyo local, pero ya sin la urgencia de la clasificación. Eso puede convertir el cierre del grupo en una mezcla de celebración, rotación y preparación para la fase eliminatoria.

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Para Turquía, el contexto será completamente diferente. El equipo europeo llega eliminado, pero tendrá la oportunidad de cerrar su Mundial ante el local y en uno de los estadios más impactantes del torneo.

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Los Angeles Stadium

El Los Angeles Stadium es una de las sedes con mayor peso dentro del Mundial 2026. Recibe cinco partidos de fase de grupos y tres encuentros de eliminación directa.

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Los partidos programados en esta sede son:

Estados Unidos 4-1 Paraguay — Grupo D — 12 de junio.

— — 12 de junio. Bélgica 1-1 Egipto — Grupo G — 15 de junio.

— — 15 de junio. Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina — Grupo B — 18 de junio.

— — 18 de junio. Bélgica 0-0 Irán — Grupo G — 21 de junio.

— — 21 de junio. Turquía vs. Estados Unidos — Grupo D — 25 de junio.

— — 25 de junio. 16avos de final — 28 de junio.

— 28 de junio. 16avos de final — 2 de julio.

— 2 de julio. Cuartos de final — 10 de julio.

Estados Unidos vuelve al estadio donde empezó su Mundial

Estados Unidos inició su Mundial en Los Ángeles con una victoria contundente ante Paraguay. El 4-1 del debut le dio impulso, confianza y una diferencia de gol importante desde el primer partido.

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Después, el equipo de Mauricio Pochettino venció 2-0 a Australia en Seattle y aseguró el primer lugar del Grupo D antes de la última fecha.

Por eso, el regreso al Los Angeles Stadium tiene un valor simbólico. Allí comenzó el camino del anfitrión y allí cerrará la primera fase, con la posibilidad de rotar futbolistas, cuidar amonestados y administrar cargas pensando en los 16avos de final.

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Turquía se despide en una sede de máxima exposición

Turquía llega al partido sin opciones de clasificación. Perdió 2-0 ante Australia en el debut y luego cayó 1-0 frente a Paraguay, resultados que la dejaron eliminada antes de enfrentar al anfitrión.

El equipo de Vincenzo Montella tuvo mucha posesión en distintos tramos del grupo, pero no logró transformar ese control en goles ni en puntos. Su problema principal fue la falta de eficacia en los metros finales.

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Contra Estados Unidos, Turquía jugará por orgullo, por cerrar con otra imagen y por evitar terminar el Mundial sin convertir goles.

Datos de Estados Unidos vs. Turquía

Partido: Estados Unidos vs. Turquía.

Estados Unidos vs. Turquía. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: D.

D. Fecha: jueves 25 de junio.

jueves 25 de junio. Ciudad: Inglewood, California.

Inglewood, California. Estadio: SoFi Stadium / Los Angeles Stadium.

SoFi Stadium / Los Angeles Stadium. Capacidad: cerca de 70.000 espectadores.

cerca de 70.000 espectadores. Contexto: Estados Unidos ya está clasificado como primero; Turquía llega eliminada.