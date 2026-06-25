Qué pasa si Turquía gana, empata o pierde contra Estados Unidos por el Grupo D del Mundial 2026

Turquía tiene un panorama muy complicado ante Estados Unidos.

Turquía cierra este jueves su participación en el Grupo D del Mundial 2026 ante Estados Unidos, en el Los Angeles Stadium, con un objetivo muy distinto al que imaginaba antes del torneo: ya no puede clasificarse y jugará para despedirse con una mejor imagen.

Publicidad

ver también En qué estadio juegan Estados Unidos vs. Turquía en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

El equipo de Vincenzo Montella perdió sus dos primeros partidos. Cayó 2-0 ante Australia en el debut y luego perdió 1-0 frente a Paraguay, resultados que lo dejaron sin puntos y sin chances de avanzar a los 16avos de final del Mundial.

Estados Unidos, en cambio, llega en una situación opuesta. El anfitrión ganó sus dos encuentros, ya está clasificado y tiene asegurado el primer puesto del grupo. El otro partido de la zona será Paraguay vs. Australia, duelo directo por el segundo lugar.

Qué pasa si Turquía le gana a Estados Unidos

Si Turquía le gana a Estados Unidos, terminará la fase de grupos con 3 puntos, pero no podrá clasificarse a los 16avos de final.

La victoria tendría valor simbólico y deportivo, aunque no modificaría su eliminación. Turquía ya quedó sin margen después de perder ante Australia y Paraguay, dos rivales directos en la pelea por el segundo y tercer puesto.

Publicidad

Un triunfo frente al anfitrión sí le permitiría evitar una despedida completamente negativa. También sería una forma de cerrar el Mundial con una reacción fuerte después de dos partidos sin convertir goles.

Qué pasa si Turquía empata contra Estados Unidos

Si Turquía empata contra Estados Unidos, finalizará el grupo con 1 punto y quedará eliminada del Mundial 2026.

Publicidad

El empate serviría para cortar la serie de derrotas y evitar irse del torneo sin sumar, pero no alcanzaría para cambiar su destino. Turquía ya no puede llegar a los puestos de clasificación directa ni competir con fuerza por la tabla de mejores terceros.

Para el equipo de Montella, sumar ante el local tendría cierto valor anímico. Después de perder contra Australia y Paraguay, un empate frente a Estados Unidos sería una manera de mostrar una versión más competitiva en el cierre.

Publicidad

Aun así, el balance seguiría siendo negativo: Turquía llegó al grupo con expectativas altas y terminaría fuera de la Copa en primera ronda.

Qué pasa si Turquía pierde contra Estados Unidos

Si Turquía pierde contra Estados Unidos, cerrará el Grupo D sin puntos y con tres derrotas en tres partidos.

Publicidad

Sería el peor escenario para la selección turca. Después de caer ante Australia y Paraguay, una nueva derrota confirmaría un Mundial muy por debajo de lo esperado para un equipo que llegaba con mejor ranking FIFA que dos de sus rivales de zona.

Además, Turquía correría el riesgo de despedirse sin convertir goles, un dato fuerte para una selección con futbolistas ofensivos de calidad como Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler y Kenan Yıldız.

Publicidad

Para Estados Unidos, una victoria significaría cerrar la fase de grupos con 9 puntos, puntaje perfecto y un envión importante antes de los 16avos de final.

Tabla de posiciones del Grupo D

INSERTAR TABLA DE OPTA

Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

En caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones, FIFA aplica una serie de criterios para ordenar la tabla del grupo.

Publicidad

El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

ver también ¿Quién es el árbitro de Estados Unidos vs. Turquía en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Mustapha Ghorbal

En resumen

Si Turquía gana, llega a 3 puntos, pero queda eliminada y solo mejora su despedida del torneo.

Si Turquía empata, suma su primer punto, aunque también queda fuera del Mundial.

Si Turquía pierde, termina el grupo sin unidades y cierra una participación muy decepcionante en el Mundial 2026.